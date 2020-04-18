لمع تابلوه سيارتك بطريقة سهلة

يوجد الكثير من الأشخاص يعتمدون على مغاسل السيارات لغسل سياراته ولكن يمكنك ان تغسب سيارتك بمفردك وتوفر الكثير من الجهد والمال

ويعد تابلوه السيارة من أهم الأجزا التي قد نغفل عنها أثناء غسيلها سنقدم لك أسهل الطرق وأكثرها فعالية لتنظيف تابلوه سيارتك من الداخل بمفردك.

1-من المهم جدًا أن تشتري منظفات خاصة بالأجزاء الداخلية للسيارة ولا تستخدم أي منظفات يوجد بها مواد كيميائية.

2-ضع سائل التنظيف الخاص بالسيدات على التابلوه ويفضل أن تضع القليل من السائل وتمسح المنطقة المصنوعة من البلاستيك فورا.

3-استخدم فرشاة لينة بعد وضع المزيد من سائل التنظيف لإزالة الأوساخ الداخلية واحرص على تكوين بعض الرغوة التي تساعد في عملية إزالة الأوساخ واحرص على أن تكون العملية بلطف.

4- أصبح بإمكانك الآن وبعد عملية التنظيف والتجفيف أن تلمع سيارتك من خلال استخدام ملمع خاص للسيارات لإعطائه لمعان وبريق رائع.