كيف تحمي زجاج سيارتك من السرطان؟

يعاني الكثير من أصحاب السيارات من سرطان الزجاج والذي يعد من أكبر المشاكل لأنه يحدث نتيجة عوامل عديدة، ومن أهم هذه العوامل ارتفاع درجات الحرارة بين المقصورة الداخلية للسيارة وخارجها فيتسبب هذا الفرق في وجود فجوات هوائية بين طبقات الزجاج مما يؤدي إلى انفجاره.





كما تختلف أعراض السرطان على حسب نوع الزجاج فالنوع الأول هو المكون من طبقتين والذي يطلق عليه " دوبلكس".

والنوع الثاني من الزجاج يطلق عليه " تربلكس" ويتكون من 3 طبقات او اكتر ويعتبر أقل ضررا من النوع الأول

وهناك الكثير من الطرق التي تحمي بها زجاج سيارات من السرطان وهي كالآتي:

1-احذر تعرض السيارة لأشعة الشمس مباشرة لوقت طويل.

2-تجنب تشغيل المكيف فترة طويلة أثناء وجودها في الشمس.

3-غسل زجاج السيارة أثناء تعرضها للشمس لأن اختلاف درجة الحرارة يعرضها للكسر.

4-وضع الستائر لمنع أشعة الشمس والضوء، لحماية زجاج السيارة من درجة الحرارة العالية.



