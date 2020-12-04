بعد تهديد نهضة بركان بالانسحاب.. تعرف على مصير مباراة السوبر الأفريقي





ومن المقرر أن يلتقى نهضة بركان المغربي " بطل مسابقة الكونفدرالية "مع الأهلي" بطل دوري أبطال إفريقيا "خلال شهر ديسمبر الحالي فى السوبر الإفريقي.

وتوج الأهلي بلقب دوري أبطال أفريقيا، بعد الفوز على الزمالك بهدفين مقابل هدف الجمعة الماضية، في المباراة النهائية التي جمعت الفريقين، على ستاد القاهرة الدولي، حيث سجل عمرو السولية ومحمد مجدي قفشة هدفي الأهلي، بينما سجل محمود عبد الرازق شيكابالا هدف الزمالك الوحيد.



بداية الأزمة:

تلقى الاتحاد الإفريقي لكرة القدم " كاف " خطابا رسميا من قبل نهضة بركان المغربي، مطلع الأسبوع الحالي، يعترض فيه على قرار إقامة السوبر الإفريقي فى القاهرة .

وأبدى الجانب المغربي اعتراضه على مبدأ إقامة السوبر الإفريقي فى القاهرة كون الفريق المنافس على اللقب من مصر، وطالب نهضة بركان المغربي بنقل المباراة خارج مصر.





الكاف يعلق:





أكدت مصدر بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم، أنه سيتم عقد اجتماع يوم 10 ديسمبر الجاري، لتحديد موعد المباراة".





وأشار المصدر أن مباراة السوبر الأفريقي ستقام في القاهرة، ولا يوجد أي نية لنقل المباراة خارج مصر.





نهضة بركان يتراجع:





أوضح كتابي الحسين في تصريحات تلفزيوينة، أمس، الخميس، أن سبب تمسك نهضة بركان بإقامة السوبر الأفريقي خارج القاهرة، هو إبرام الاتحاد الأفريقي اتفاقية من الاتحاد قطر على لعب مباراة السوبر في الدوحة.





وأضاف كتابي، أنه لم يصل نادي نهضة بركان أي قرار حتى الآن يبلغ الفريق بخوض مباراة السوبر في القاهرة".



وأشار كتابي:" في النهاية إذا قرر الكاف إقامة السوبر الإفريقي داخل مصر فلن نرفض، ولكننا نحاول مساعدة الكاف في تطوير كرة القدم في أفريقيا من خلال تنفيذ الاتفاقية المبرمة في قطر".





مصير المباراة:





مباراة السوبر الأفريقي ستقام في القاهرة وفقا لقرار الكاف، على أن يتم تحديد الموعد يوم 10 ديسمبر المقبل، وسوف يحضر نهضة بركان إلى مصر بشكل طبيعي مثلما أكد كتابي الحسين.

أثار نادي نهضة بركان الجدل خلال الأيام الماضية، بإعلان رفضه خوض مباراة السوبر الأفريقي أمام الأهلي، في القاهرة.