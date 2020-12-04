ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

بعد تهديد نهضة بركان بالانسحاب.. تعرف على مصير مباراة السوبر الأفريقي

الجمعة 04/ديسمبر/2020 - 11:45 ص
كأس السوبر الأفريقي
كأس السوبر الأفريقي
Advertisements
محمد السعيد
أثار نادي نهضة بركان الجدل خلال الأيام الماضية، بإعلان رفضه خوض مباراة السوبر الأفريقي أمام الأهلي، في القاهرة.

ومن المقرر أن يلتقى نهضة بركان المغربي " بطل مسابقة الكونفدرالية "مع الأهلي" بطل دوري أبطال إفريقيا "خلال شهر ديسمبر الحالي فى السوبر الإفريقي.

وتوج الأهلي بلقب دوري أبطال أفريقيا، بعد الفوز على الزمالك بهدفين مقابل هدف الجمعة الماضية، في المباراة النهائية التي جمعت الفريقين، على ستاد القاهرة الدولي، حيث سجل عمرو السولية ومحمد مجدي قفشة هدفي الأهلي، بينما سجل محمود عبد الرازق شيكابالا هدف الزمالك الوحيد.


بداية الأزمة:

تلقى الاتحاد الإفريقي لكرة القدم " كاف " خطابا رسميا من قبل نهضة بركان المغربي، مطلع الأسبوع الحالي، يعترض فيه على قرار إقامة السوبر الإفريقي فى القاهرة .

وأبدى الجانب المغربي اعتراضه على مبدأ إقامة السوبر الإفريقي فى القاهرة كون الفريق المنافس على اللقب من مصر، وطالب نهضة بركان المغربي بنقل المباراة خارج مصر.

الكاف يعلق:

أكدت مصدر بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم، أنه سيتم عقد اجتماع يوم 10 ديسمبر الجاري، لتحديد موعد المباراة".

وأشار المصدر أن مباراة السوبر الأفريقي ستقام في القاهرة، ولا يوجد أي نية لنقل المباراة خارج مصر.

نهضة بركان يتراجع:

أوضح كتابي الحسين في تصريحات تلفزيوينة، أمس، الخميس، أن سبب تمسك نهضة بركان بإقامة السوبر الأفريقي خارج القاهرة، هو إبرام الاتحاد الأفريقي اتفاقية من الاتحاد قطر على لعب مباراة السوبر في الدوحة.

وأضاف كتابي، أنه لم يصل نادي نهضة بركان أي قرار حتى الآن يبلغ الفريق بخوض مباراة السوبر في القاهرة".

وأشار كتابي:" في النهاية إذا قرر الكاف إقامة السوبر الإفريقي داخل مصر فلن نرفض، ولكننا نحاول مساعدة الكاف في تطوير كرة القدم في أفريقيا من خلال تنفيذ الاتفاقية المبرمة في قطر".

مصير المباراة:

مباراة السوبر الأفريقي ستقام في القاهرة وفقا لقرار الكاف، على أن يتم تحديد الموعد يوم 10 ديسمبر المقبل، وسوف يحضر نهضة بركان إلى مصر بشكل طبيعي مثلما أكد كتابي الحسين.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

الأهلي يواجه نهضة بركان في السوبر الإفريقي

نهضة بركان المغربي يرفض خوض السوبر الإفريقي أمام الأهلي فى مصر

مصير الأهلي .. موقف الكاف من نقل مباراة السوبر الإفريقي خارج مصر

قرار جديد من الكاف بشأن موعد السوبر الإفريقي بين الأهلى ونهضة بركان

انتقال زيزو صاروخ الزمالك إلى الأهلي .. شوبير يحسم الجدل

خاص | لن نلاعب الأهلي في القاهرة.. نهضة بركان يتمسك بإقامة السوبر الإفريقي في الدوحة

ترشيحاتنا

حدث ليلا .. فيفا يمهل اتحاد الكرة 48 ساعة لتحديد موقف مرتضى منصور.. حبس رجل الأعمال الإخواني صفوان ثابت 15 يوما.. وأول تعليق من صاحب فيديو سماح بنت شهاب

تراجع أسعار الذهب اليوم الجمعة 4-12-2020

ضبط 2.5 طن رنجة فاسدة في حملات تموينية بالغربية

خبيثة فى ثوب ترفيهي.. تطبيقات وألعاب الفيس بوك تستهدف التجسس وجمع المعلومات

أهمية تربية الحيوانات الأليفة.. طبيب نفسي يجيب

نوة قاسم تهدد إقامة نهائي كأس مصر بين الأهلي وطلائع الجيش بالإسكندرية

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

متنوعة وأنيقة.. تعرف على أسرار أناقة منى زكي على السجادة الحمراء

أهم وأخطر 4 لمبات تحذيرية في تابلوة السيارة.. صور

أبرز مزايا ومواصفات الفارهة جينيسيس genesis g80 2021.. فيديو وصور