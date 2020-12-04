جامعة حلوان تطلق بطولة للألعاب الإلكترونية 23 ديسمبر

أ طلقت جامعة حلوان تحت رعاية الدكتور ماجد نجم والدكتور حسام الرفاعي نائب رئيس الجامعة للتعليم والطلاب، الأنشطة الطلابية للعام الدراسى الجديد، وبدأت لجان الأنشطة واتحاد الطلاب التعريف بأنشطتهم للترفيه عن الطلاب خلال هذا العام.





وأعلنت الادارة المركزية برعاية شباب الجامعة عن إقامة بطولات الألعاب الالكترونية "البلاى ستيشن"، وبطولة تنس الطاولة خلال شهر ديسمبر 2020 .









وصرح مسئولو رعاية الشباب بأنه من المقرر إقامة بطولة الالعاب الالكترونية بالصالة رقم 1 بحرم الجامعة بعين حلوان يوم الأربعاء 23 ديسمبر 2020 ، وبالنسبة لبطولة تنس الطالوة فمن المقرر اقامتها على مدار يومين ابتداء من الاثنين 21 ديسمبر 2020 .













وأشارت إدارة الجامعة إلى أنه يسمح لكل الكليات المشاركة بالمسابقتين دون استثناء احد ، ونوهت إ دارة جامعة حلوان على الطلاب الراغبين بالمشاركة بهذه المسابقات باتخاذ الاجرائات الاحترازية من خطر فيروس كورونا و الحرص على اتباع تعليمات الجامعة و الالتزام بارتداء الكمامات و استخدام المطهرات و الالتزام بالتباعد حرصا على عدم الاصابة بالموجة الثانية من كورونا.







