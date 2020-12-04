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تعليم

جامعة حلوان تطلق بطولة للألعاب الإلكترونية 23 ديسمبر

الجمعة 04/ديسمبر/2020 - 02:01 م
العاب ىالكترونية
العاب ىالكترونية
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كريم ناصر
أطلقت جامعة حلوان تحت رعاية الدكتور ماجد نجم والدكتور حسام الرفاعي نائب رئيس الجامعة للتعليم والطلاب، الأنشطة الطلابية للعام الدراسى الجديد، وبدأت لجان الأنشطة واتحاد الطلاب التعريف بأنشطتهم للترفيه عن الطلاب خلال هذا العام. 


وأعلنت الادارة المركزية برعاية شباب الجامعة عن إقامة بطولات الألعاب الالكترونية "البلاى ستيشن"، وبطولة تنس الطاولة  خلال شهر ديسمبر 2020 . 


وصرح مسئولو رعاية الشباب بأنه من المقرر إقامة بطولة الالعاب الالكترونية بالصالة رقم 1 بحرم الجامعة بعين حلوان يوم الأربعاء 23 ديسمبر 2020  ، وبالنسبة لبطولة تنس الطالوة فمن المقرر اقامتها على مدار يومين ابتداء من الاثنين 21 ديسمبر 2020  . 



وأشارت إدارة الجامعة إلى أنه يسمح لكل  الكليات المشاركة بالمسابقتين دون استثناء احد ، ونوهت إدارة  جامعة حلوان على الطلاب الراغبين بالمشاركة بهذه المسابقات باتخاذ الاجرائات الاحترازية من خطر فيروس كورونا و الحرص على اتباع تعليمات الجامعة و الالتزام بارتداء الكمامات و استخدام المطهرات و الالتزام بالتباعد حرصا على عدم الاصابة بالموجة الثانية من كورونا. 




وكانت جامعة حلوان أعلنت عن بدء تنظيم سلسلة من الدورات الخاصة بالتدريب على الإسعافات الأولية بالتعاون مع إدارة رعاية شباب الجامعة وكلية التمريض. 

وتهدف هذه الدورات الى تعريف مفهوم الإسعافات الأولية والإجراءات التى يجب القيام بها عند التعرض لحادث؛ حيث انه يتم تدريب الطلاب على التعامل مع حالات فقدان الوعى ،والاغماء ، وكيفية التعامل مع الجروح ، وإسعاف مصابى الحوادث من خلال  الوسائل الإيضاحية والتدريبية، وذلك في مجالات: النزيف والكسور، والتعامل مع مريض السكري، والإنعاش القلبي.

كما انها تهدف الى المام الطالب بالمعلومات الطبية ونشر الثقافة الطبية  ليكون الطالب قادرا على المساعدة و التدخل فى المواقف الحرجة . 

وكانت فعاليات الدورة التدريبية الأولى للإسعافات الأولية بجامعة حلوان، التى نظمتها إدارة النشاط الاجتماعى بالإدارة العامة لرعاية الشباب بالجامعة انطلقت بالتعاون مع قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بكلية التمريض،  تحت رعاية  الدكتور ماجد نجم رئيس جامعة حلوان والدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.
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