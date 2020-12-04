‎لطلاب آثار القاهرة .. تعرف على أماكن امتحان الميدتيرم لمواد التخلفات

كشفت كلية الاثار جامعة القاهرة ، على ‎الاماكن المخصصة لجميع الطلاب الذين لديهم مواد تخلفات من الفرقة الأولى لاداء امتحان الميدتيرم الحضورى وذلك ‎سيكون في المدرجين الكائنين بالدور الرابع بالمبنى المشترك مع دار العلوم .





أعلنت كلية الاثار جامعة القاهرة ، ان امتحان الميدتيرم لمقرر فنون صغرى اختيارى لطلاب الفرقة الرابعة سيتم عقده اون لين وليس حضوريا .





كما نوهت كلية الاثار ، الى ان امتحان مقرر عمارة تقليدية لطلاب الفرقة الفرقة الرابعة بقسم الاثار الاسلامية سيكون اون لاين وليس حضوريا .





و كشف الدكتور احمد رجب عميد كلية اثار جامعة القاهرة ، عن الإجراءات الاحترازية التى تقوم بها الكلية خلال تواجد الطلاب باليوم الدراسى .





وقال الدكتور احمد رجب فى تصريح خاص لـ صدى البلد ، ان الكلية تتخذ العديد من الإجراءات الاحترازية مثل تطبيق نظام التعليم الهجين خمسين في المائة حضوري وخمسين في المائة اون لاين عبر منصة بلاك بورد .









واضاف " رجب " انه يراعي تخفيض الاعداد بقاعات المحاضرات ومراعاة التباعد الاجتماعي ولبس الكمامات ولايسمح لمن يخلع الكمامة بحضور المحاضرات .









كما اكد عميد الكلية ، على ان الكلية تقوم بالتعقيم المستمر للقاعات وجميع الاماكن بالاضافة الى قياس حرارة الطلاب ومتابعتهم طوال فترات تواجدهم بالكلية والمتابعة المستمرة والدايمة طوال الأيام بإشراف دقيق من ا د احمد رجب عميد الكلية وا د هالة عفيفي وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع .









وقال الدكتور صبرى السنوسى خلال تصريح لـ صدى البلد ، ان الكلية قامت بالتعامل مع الحالة بتطبيق كافة الاجراءات الاحترازية والمتابعه معها حتى تم الشفاء بالكامل والتأكد من ذلك .





واضاف " صبرى " ، انه الكلية قامت بتعليق الدراسة فترة ووتعاملت مع المحاضرات اون لاين فى تلك الوقت ، واشار الى انه حتى الان لم يتم رصد اى حالات كورونا حتى الان .









وكان الدكتور " صبرى " قد صرح بان المحاضرات ستكو متاحة اونلاين لجميع طلاب الفرق اوليست المقررات ذاتها كما سيتابع الاساتذة مع الطلاب اونلاين على المنصة التعليمية .





وقال الدكتور صبرى ، ان الكلية تعمل بنظام التعليم الهجين 3 ايام حضور بالكلية و يومين اونلاين ، كما تقسم المجموعة الواحدة الى جزئين او على حسب السعة الاستعابية للكلية