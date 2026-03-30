خلافات على بيع سيارة.. القبض على 4 سائقين تشاجروا مع بعضهم بالإسكندرية

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن حدوث مشاجرة بين بعض الأشخاص بالإسكندرية .

بالفحص تبين أنه بتاريخ 28/الجارى حدثت مشاجرة بدائرة قسم شرطة ثان المنتزه بالإسكندرية بين طرف أول (سائق "مصاب بكدمات متفرقة") وطرف ثانى (3 سائقين) بسبب خلافات مالية بينهم حول شراء سيارة مينى باص "فان" حيث تم الإتفاق على التقابل بإحدى وحدات المرور الكائنة بدائرة القسم لتجديد تراخيص السيارة ، وأثناء إنهاء إجراءات التراخيص قام الأول بمغافلة الطرف الثانى ولاذ بالهرب بالسيارة، فقاموا بملاحقته مُستقلان مركبة "توك توك" قيادة أحدهم وتمكنوا من الإمساك به والتعدى عليه بالضرب بالأيدى على النحو الوارد بمقطع الفيديو محدثين إصابته .

أمكن ضبط طرفى المشاجرة (جميعهم مقيمين بالإسكندرية) ، وبحوزتهما (السيارة ، مركبة "التوك توك "بدون لوحات معدنية") ، وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إلية لذات الخلافات .

تم إتخاذ الإجراءات القانونية .