عرضوا حياة المواطنين للخطر.. القبض على قائدى 4 دراجات نارية

كشفت الأجهزة الأمنية تفاصيل مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن قيام 4 أشخاص يستقلون دراجات نارية بالسير برعونة وآداء حركات إستعراضية حال سيرهم بأحد الطرق بكفر الشيخ معرضين حياتهم والمواطنين للخطر .

بالفحص أمكن تحديد وضبط الدراجات النارية الظاهرين بمقطع الفيديو وقائديها 4 أشخاص "أحدهم مصاب بكدمات وكسور متفرقة نتيجة سقوطه من الدراجة النارية ، ومتواجد بإحدى المستشفيات لتلقى العلاج" (جميعهم مقيمين بدائرة مركز شرطة قلين) وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكابهم الواقعة على النحو المشار إليه بغرض الإستعراض .

تم التحفظ على الدراجات النارية ، وإتخاذ الإجراءات القانونية .