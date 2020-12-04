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تعليم

خطوات استخراج شهادة التخرج من الجامعات

الجمعة 04/ديسمبر/2020 - 08:43 ص
طلاب - صورة أرشيفية
طلاب - صورة أرشيفية
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قسم التعليم

يقضي الطلاب في مصر بالتعليم الجامعي 4 سنوات لمعظم الجامعات، فيما يقضي البعض 6 أو 7 سنوات لكليات القمة الهندسة والطب، وينتظر الطلاب نتيجة الجهد الذي بذلوه طيلة تلك السنوات، وتعتبر شهادة التخرج هي المستند الذي يعبر عنهم عند الخروج لسوق العمل، فأول المستندات التى يطلبها أرباب العمل تكون شهادة التخرج، لذا نستعرض في التقرير التالي خطوات استخراج شهادة التخرج. 

خطوات استخراج شهادة التخرج لجامعة عين شمس

- تسجيل البيانات الخاصة بالطالب من خلال هذا الرابط هنا

- ملء جميع البيانات والتأكد من صحتها. 

- الضغط على إرسال ليقوم بإرسال الطلب.

ستظهر رسالة للطالب بالتأكيد.

- يرجى مراجعة الإيميل الخاص بالطالب خلال 48 ساعة من تاريخ التسجيل لمعرفة حالته.

بعد وصول الإيميل يتمكن الطالب للذهاب إلى القطاع الذي يريد منه الخدمه بالكلية ودفع رسوم الخدمة واستلام الشهادة. 

خطوات استخراج شهادة التخرج لجامعة حلوان

 - إخلاء طرف من شئون الطلاب.

-  إحضار عدد 3 صور شخصية.

- عدد 2 شعار جامعة فئة 5 جنيهات.

- دمغة فئة 1 جنيه.

- رسوم استخراج 2 شهادة.

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خطوات استخراج شهادة التخرج لجامعة المنصورة

- استيفاء إخلاء طرف الخريج من المدينة الجامعية والتربية العسكرية.

- إيصال بقيمة (35 جنيهًا) رسم الشهادة الأصلية يدفع لمرة واحدة عند التخرج.

- إيصال بقيمة(2 جنيهًا ) عن كل شهادة خاصة بقسمى علم النفس والاجتماع.

- عدد خمسة طوابع فئة 5 جنيهات يتم شراؤها من خزينة الكلية.

- صورة بطاقة الرقم القومى.

- عدد 4 صور شخصية حديثة.

 

خطوات استخراج شهادة التخرج لجامعة الأزهر

- يتقدم الطالب بطلب إلى عميد الكلية للموافقة على سحب الأوراق واستخراج الشهادة المؤقتة على أن يحدد الطالب عدد الشهادات المؤقتة التى يرغب فى استخراجها.

- يتجه الطالب بعد موافقة عميد الكلية إلى الموظف المختص.

- يتحقق الموظف المختص من شخصية الطالب ومن موافقة عميد الكلية.

يتجه الطالب إلى خزينة الكلية لسداد الرسوم المقررة.

يتجه الطالب بعد سداد الرسوم بقسيمة السداد وإرفاقها بالطلب إلى الموظف المختص.

بعد سداد المصروفات واستيفاء إخلاء الطرف المعد فى الكلية وإحضار الصور والدمغات يقوم الموظف المختص باستخراج الشهادات المؤقتة حال عدم ورود الشهادة الأصلية للمخزن أما إذا وردت الشهادة الأصلية للمخزن فيقوم الخريج باستخراج الشهادة من إدارة شئون التعليم بالجامعة.

 

خطوات استخراج شهادة التخرج لجامعة القاهرة

- يسلم طلاب الفرقة الرابعة مشروع التخرج ثم يسلم "الدمغة" وصورة البطاقة والكارنيه لإدارة الكلية، قبل دخول امتحانات الفصل الدراسي الأخير.

 

يستغرق اعتماد شهادات التخرج وقتا أكبر من إدارة الكلية، بسبب ضرورة مراجعتها من إدارة الكلية، والتأكد من رصد الدرجات ثم اعتمادها من مجلس الكلية ومجلس الجامعة.

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- تغني عن شهادة التخرج لحين أصدرها شهادة الإفادة والتي يتم استخراجها من شئون الطلاب، ويمكن استخدامها كمستند رسمي لاستخراج البطاقة الشخصية أو لتقديم لكليات الشرطة والحربية.

 

- يستخرج الطالب بالسنة الأخيرة إخلاء طرف من المكتبة المركزية وإدارة رعاية الشباب وإدارة الكلية ومكتبة الكلية، وذلك للتأكد من تسليمه جميع المتعلقات التي تخص الكلية من كتب وأوراق، ويجب على الطلاب إحضار الأوراق المطلوبة وهي شهادة ميلاد كمبيوتر وصور شخصية.

 

- يسحب الطالب استمارة تخرج من شباك الخريجين ويتم توقيعها من موظف شئون الطلاب، ويسدد الطلاب جميع المصروفات السنوية ويتأكد الطلاب البنين من أداء الخدمة العسكرية، يدفع الطلاب مبلغ ٢٠٥ جنيهات لخزينة الكلية رسوم الشهادات وسحب الملف.

 

- يتوجه الطالب إلى إدارة الخريجين ويكتب طلب استلام الشهادة ويسلم صورا شخصية له ويشتري طابع الجامعة فئة الخمسة جنيهات لكل شهادة، ودمغات بجنيه لكل شهادة.

 

- يسدد الطالب رسوم شهادات الدرجات للسنوات الدراسية الأربع ٨٥ جنيها.

 

- يتوجه الخريج إلى إدارة الخريجين لاستلام الشهادات، التي يستلمها في بداية العام الدراسي الجديد.

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