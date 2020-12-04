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أخبار العالم

5 عقوبات خلال 30 يوما.. هل يوجه ترامب صفعة قاسية لـ أردوغان قبل مغادرة البيت الأبيض؟

الجمعة 04/ديسمبر/2020 - 12:38 م
دونالد ترامب ورجب
دونالد ترامب ورجب طيب أردوغان
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أحمد محرم
يخوض أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي مداولات حول قانون ميزانية الدفاع لعام 2021، المعروف باسم قانون ترخيص الدفاع الوطني، بعدما أضاف أعضاء المجلس فقرة تدعو الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى فرض عقوبات على تركيا في غضون 30 يومًا.

وذكر موقع "أحوال" التركي أن الفقرة المذكورة تشير إلى أن شراء تركيا منظومة صواريخ الدفاع الجوي إس 400 الروسية يشكل "مخالفة جسيمة" لقانون "مواجهة خصوم أمريكا بالعقوبات" الصادر عام 2017، والذي يقتضي معاقبة أي دولة تعقد صفقة أسلحة كبيرة مع روسيا.

ويدعو مشروع قانون ميزانية الدفاع الجديدة إلى فرض 5 عقوبات أو أكثر على تركيا بموجب قانون مواجهة خصوم أمريكا بالعقوبات. 

ونشر عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الأمريكي تغريدة على حسابه بموقع "تويتر"، كتب فيها "فخور للغاية بمساهمتي لتضمين بند في قانون ترخيص الدفاع الوطني للقيام بما رفض الرئيس ترامب فعله: الإقرار رسميًا باسم الحكومة الأمريكية أن تركيا تسلمت منظومة الصواريخ الدفاعية الروسية إس 400 وستخضع لعقوبات بموجب قانون سارٍ".

وأضاف الموقع أن هناك 12 عقوبة يمكن لترامب اختيار ما يتم فرضه منها على تركيا، وتشمل تجميد حسابات مصرفية ومنع مؤسسات أمريكية ودولية، بينها البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، من منح قروض لتركيا.

وينص مشروع قانون ترخيص الدفاع الجديد على أن العقوبات الواجب فرضها على تركيا لا يجب أن تُرفع إلا في حالة إعلانها التوقف عن تشغيل منظومة صواريخ إس 400 الروسية.

وهددت الولايات المتحدة مرارًا بمعاقبة تركيا في حالة تشغيلها منظومة الصواريخ الروسية التي تسلمتها في يوليو 2019، في خطوة تشكل انتهاكًا سافرًا لقواعد حلف شمال الأطلسي (الناتو) الذي تتمتع تركيا بعضويته.

واستبعدت الولايات المتحدة تركيا بالفعل من برنامج إنتاج وتشغيل المقاتلة الأمريكية إف 35، لكن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حرص على حماية تركيا ورئيسها رجب طيب أردوغان من فرض عقوبات إضافية لسنوات.

وفي يوليو الماضي، مرر مجلس النواب الأمريكي بالأغلبية مشروع قانون لفرض عقوبات على تركيا، لكن ترامب رفض التصديق عليه في سبتمبر.

ورجحت وكالة "بلومبرج" أن التعديل سيُمرر رغم اعتراض الرئيس دونالد ترامب، الذي يطالب بتضمين حكمًا يلغي قانونًا يحمي شركات التكنولوجيا من المسؤئلية عن معظم المحتوى الذي ينشئه المستخدمون.

كما يعارض ترامب أيضًا بندًا في التعديل بإعادة تسمية القواعد العسكرية التي تكرم الجنرالات الكونفدرالية.

وقال موقع "أحوال" إنه حتى لو رفض ترامب التصديق على مشروع قانون ترخيص الدفاع، فسيظل هناك عدد كاف من النواب لتمريره بالأغلبية بالرغم من الفيتو الرئاسي المتوقع.

وفي وقت سابق، وجه زير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو انتقادات شديدة لتركيا خلال اجتماعه الأخير بالناتو، معتبرا أنها تقوض حلف شمال الأطلسي.

وقال بومبيو خلال الاجتماع إن  تركيا تقوض أمن حلف الأطلسي وتوجد حالة من عدم الاستقرار في شرق البحر المتوسط في نزاع مع اليونان وقبرص الدولة غير العضو بالحلف على موارد الغاز.

وأبلغ بومبيو نظيره التركي مولود جاويش أوغلو بأن أنقرة أخطأت في إرسال مقاتلين سوريين إلى ليبيا مقابل المال، وهو ما خلصت إليه وزارة الدفاع الأمريكية في تقرير في يوليو، وأيضا إلى الصراع في إقليم ناغورني قره باغ.

ومن المقرر أن يدرس زعماء الاتحاد الأوروبي فرض عقوبات على تركيا، التي تستضيف رؤوسا حربية نووية أمريكية، بسبب نزاع الغاز في شرق المتوسط في العاشر من ديسمبر.
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