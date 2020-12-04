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محافظات

محافظ الشرقية: حملات مكبرة لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة

الجمعة 04/ديسمبر/2020 - 02:15 م
صدى البلد
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محمد الطحاوي

شدد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، على رؤساء المراكز والمدن والأحياء بتكثيف حملات إزالة التعديات المخالفة علي الأراضى الزراعية وخاصة الأراضي المجاورة للمناطق السكنية حفاظًا على الرقعة الزراعية داخل نطاق المحافظة.

 

وتنفيذًا لتوجيهات المحافظ ، قامت رئاسة مركز ومدينة بلبيس بالتنسيق مع رئيس الوحده المحليه بأنشاص الرمل  برصد حاله بناء مخالف بعزبه ابو عيسى فتم إزالة الشدة الخشبيه والمجهزة لبناء سقف منزل دور أرضى مقام منذ أربعه أعوام وتم تحرير محاضر بالمخالفه وتم الإزالة  الكليه للشدة الخشبيه وإعاده الوضع لما كان عليه و قام صاحبه بالتقدم بطلب تصالح على المخالفات.

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كما قامت رئاسة مركز ومدينة الحسينية بحضور رئيس قسم الإزالات والقسم الهندسي بالوحدة المحلية بالاخيوة بإزالة مباني بالطوب الدبش الأبيض بناحية المناجاة الكبري وعزبة المناجاة التابعة للوحدة المحلية بالأخيوة علي مساحة ٢ قيراط أي ما يعادل 350 متر وتمت الإزالة حتي منسوب سطح الأرض.

 

وقامت رئاسة  مركز ومدينة ديرب نجم بشن حملة إزالة في المهد بنطاق الوحدة المحلية بصافور بحضور رئيس قسم الازالات برئاسة المركز ورئيس الوحدة المحلية بصافور وقوة أمنيه من مركز الشرطة بحملة إزالة في المهد بقرية عزبة غازي التابعة للوحدة المحلية بصافور أسفرت عن إزالة في المهد لسور بالصاج والخوض والحديد  بمساحة ( ٦٠م ) طولي حول أرض زراعية  بمساحة ( ٢ ) قيراط ،كما تم إزالة في المهد لسور بالصاج والخوص والحديد بصافور بمساحة ( ٣٠م ) طولي حول ارض زراعية بمساحة ١ قيراط وتم إحالة المخالفين للنيابة العسكرية وإتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين

 

وكلف الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية رؤساء المراكز والمدن والأحياء بالتنسيق مع الجهات المعنية لمتابعة أعمال التطهير والتعقيم بالمدارس والمعاهد، والمواقف ودور العبادة والأسواق والمحال التجارية والمنشأت الصناعية،وتوعية المواطنين بضرورة إرتداء الكمامة الواقية فى الأماكن المغلقة لجميع العاملين والمترددين على كافة المنشآت ومراعاة المسافات البينية والإبتعاد عن التجمعات والأماكن المزدحمة.

 

وتنفيذًا لتعليمات المحافظ  قام محمد محمود رئيس حى أول بالتنسيق مع إدارة الأزمات والكوارث بحى أول بالمرور على أصحاب المحلات والمساجد والكافتريات والمقاهي لمنع التجمعات بداخلها والتأكد من الإلتزام بإرتداء الكمامة الواقية بالإضافة إلى متابعة اعمال رش وتعقيم مبنى ديوان رئاسة الحى و مدرستي ( السادات الثانوية والنظام الإعدادية ) للحد من إنتشار فيروس كورونا وكذلك رش وتعقيم وتطهير مواقف و سيارات الميكروباص بنطاق الحى.

 

 

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