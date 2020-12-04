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محافظات

العمل حتى الموت.. كواليس اللحظات الأخيرة لحياة وكيل تموين البحيرة ضحية كورونا

الجمعة 04/ديسمبر/2020 - 03:34 م
المهندس كمال راشد،
المهندس كمال راشد، وكيل وزارة التموين بالبحيرة
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أسماء الجنبيهى

شهدت محافظة البحيرة، حالة من الحزن، عقب وفاة المهندس كمال راشد، وكيل وزارة التموين بالبحيرة، متأثرا بإصابته بفيروس كورونا، داخل مستشفى دمنهور العام.

أوضح محمد عاطف، مدير المركز الإعلامي بمديرية التموين بالبحيرة، تفاصيل اللحظات الأخيرة في حياة وكيل الوزارة قبل وفاته متأثرًا بإصابته بفيروس كورونا المستجد، قائلًا:" أصيب المهندس كمال راشد بنزلة برد منذ ١٠ نوفمبر الماضي، وأثناء عمله شعر بضيق في التنفس وتم نقله إلى المستشفى العام بدمنهور لإجراء الفحوصات الطبية اللازمة والتي أثبت إصابته بفيروس كورونا المستجد وتم حجزة داخل المستشفى".


وقال مدير المركز الإعلامي، لـ" صدي البلد"، أنه تم حجزه داخل الحجر الصحي ١٤ نوفمبر، مؤكدًا أنه كان يعاني من أمراض مزمنة حادة  منها مرض السكر و حساسية الصدر التي أدت إلى تدهورت حالته الصحية وأثرت بالسلب عليه مع إصابته بفيروس كورونا ولقي أنفاسه الأخيرة داخل الحجر الصحي، ودفنه أمس في مسقط رأسه بمركز كوم حمادة.

وأكد مدير المركز الإعلامى، أن وكيل الوزارة، كان مخلص في عمله، وظل يعمل حتى اللحظات الأخيرة قبل تدهور حالته الصحية، مشيرًا إلى أنه كان دائم الإتصال للاطمئنان على سير العمل من داخل الحجر الصحي، موضحًا أن رئيس الجمهورية جدد الثقة فيه  للاستمرار في منصبه حتى ٢٤ أغسطس ٢٠٢١، يرجع ذلك لاتقانه في العمل و جهوده في تطوير منظومة التموين في البحيرة.


وتقدم اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، باسمة وبأسم شعب البحيرة  وأجهزتها التنفيذية بخالص التعازي والمواساة لوفاة المهندس كمال راشد وكيل وزارة التموين، والذى وافته المنيه، اليوم الخميس، سائلًا المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.


وأكد محافظ البحيرة، أن الفقيد أدى عمله بتفانى وحب وإخلاص لوطنه حتى اللحظات الأخيرة بأمانة وصدق، ويتمتع بحب واحترام جميع من يعرفه من اقرانه فى العمل.

ويتقدم المحافظ لأسرة الفقيد وذويه بخالص العزاء داعيا الله ان يلهمهم الصبر والسلوان وان يتغمد الفقيد بواسع رحمته وان يسكنه فسيح جناته.


ونعي العاملون بمديرية التموين بالبحيرة، خلال صفحاتهم الشخصية علي مواقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، المهندس كمال راشد، وكيل وزارة التموين بالبحيرة، سائلين الله عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته.


وشهدت محافظة البحيرة، أمس الخميس،  حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد، حيث توفيت ماجدة محمود الشريف، مديرة الشئون المالية والإدارية بالتأمين الصحي بالبحيرة، متأثرة بإصابتها بفيروس  كورونا.

ونعي العاملون في التأمين الصحي، عبر صفحتة الشخصية علي مواقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، مديرة الشئون المالية والإدارية بالتأمين الصحي بالبحيرة، سائلين الله عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وأن يلهم الأسرة الصبر والسلوان.

كما شهدت محافظة البحيرة، الثلاثاء الماضي ، حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد، حيث توفي أحمد فؤاد داود مدير معهد زهرة القبلية الابتدائي الأزهري بمركز دمنهور متأثرا بإصابته بفيروس كورونا المستجد أثناء حجزه بالعناية المركزة بالحجر الصحى بمستشفى كفر الدوار العام.

ونعت الإدارة المركزية لمنطقة البحيرة الأزهرية، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، مدير معهد زهرة القبلية الابتدائي، نصه الآتي :" بخالص العزاء لأسرة الشهيد الشيخ أحمد فؤاد، شيخ معهد زهرة القبلية الابتدائي، سائلين الله عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وأن يلهم الأسرة الصبر والسلوان".

وشهد أيضا مركز الدلنجات ، الثلاثاء الماضي، حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد، لأحد قيادات المحليات بالمحافظة، حيث توفي المحاسب رجب قنديل نائب رئيس مدينة الدلنجات، متأثرا بإصابته بفيروس كورونا المستجد.

وأوضح أحد أقارب نائب رئيس الوحدة المحلية، انه شعر بأعراض نزلات البرد وضيق في التنفس، على الفور تم إجراء الفحوصات الطبية اللازمة التي أكدت صحة إصابته بفيروس كورونا المستجد وتم حجزة في مستشفى صدر دمنهور.

وأشار إلى أنه كان يعاني من أمراض مزمنه حادة، أدت إلى تدهور الحالة الصحية عقب إصابته بفيروس كورونا المستجد، موضحًا أن نسبة الأكسجين انخفضت من الجسم وتلقي انفاسة الأخيرة داخل العناية المركزة بالمستشفى.

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العمل حتى الموت.. كواليس اللحظات الأخيرة لحياة وكيل تموين البحيرة ضحية كورونا
العمل حتى الموت.. كواليس اللحظات الأخيرة لحياة وكيل تموين البحيرة ضحية كورونا
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