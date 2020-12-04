ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

توقيع الكشف الطبي على 108354 مواطنا في الوادي الجديد

الجمعة 04/ديسمبر/2020 - 03:41 م
صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
Advertisements
منصور ابوالعلمين
أعلنت مديرية الصحة والسكان بمحافظة الوادي الجديد، اليوم الجمعة، عن إجراء الكشف الطبي والفحوصات لـ 108354 مواطنًا منذ انطلاق فعاليات المبادرة الرئاسية لحملة ١٠٠ مليون صحة، لمتابعة وعلاج الأمراض المزمنة، والكشف المبكر عن الاعتلال الكلوي، حتى الآن، بنسبة 152% من إجمالي المستهدف بالمبادرة وهو 71400 مواطنًا، ونجحت المديرية في تحقيق المستهدف كاملا وتجاوزه بنسبة 52 %.

وقال الدكتور أحمد محروس، وكيل وزارة الصحة بالوادي الجديد، اليوم الجمعة، في بيان صحفي، إن تجاوز نسبة 100% في تنفيذ المبادرة نظرًا لوجود مواطنين من خارج المحافظة، ويجري الكشف عليهم وبالتالي تجاوزت نسبة تنفيذ المبادرة الـ 100 %، كما أنه سيجري صرف الأدوية للمنتفعين من قرارات العلاج على نفقة الدولة أو الخاضعين للتأمين الصحي بكميات تكفي ثلاثة أشهر.
اقرا أيضا:
أوضح محروس، أنه يجري العمل بالمبادرة من خلال 26 نقطة ثابتة ومتحركة من التاسعة صباحًا حتى التاسعة مسًاء طوال أيام الأسبوع لمدة 3 أشهر.
وأضاف أنه جرى إطلاق حملات تجوب المدن والقرى لتوعية المواطنين بأهمية الكشف الطبي للعلاج من الأمراض وتكليف الرائدات الريفيات بالوحدات الصحية بتكثيف برامج التوعية والتثقيف الصحي للمواطنين بالمبادرة، وتوصيل العلاج للمرضي غير القادرين لمنازلهم.
وأشار إلى تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية في جميع مواقع تنفيذ المبادرة الرئاسية بتكثيف التطهير والتعقيم في أماكن المبادرة، وإلزام المشاركين فيها بارتداء الكمامات لحمايتهم من كورونا وللحد من انتشار الفيروس.
كانت محافظة الوادي الجديد، دشنت يوم الجمعة، 18 سبتمبر 2020، مبادرة رئيس الجمهورية لفحص وعلاج الأمراض المزمنة والاكتشاف المبكر الاعتلال الكلوي التي تأتي ضمن المبادرة الرئاسية 100 مليون صحة لفحص وعلاج المواطنين بالمجان.
من جانب اخر أعلنت الإدارة العامة للمياه الجوفية بمركز ومدينة الداخلة بمحافظة الوادي الجديد، اليوم الجمعة، الانتهاء من تركيب أول محطة رصد لقياس الأمطار أعلى سطح المبنى الإداري.
أكد المهندس منصور إبراهيم، وكيل وزارة الري بالوادي الجديد، اليوم الجمعة، أن هذه المحطات سوف تسهم بشكل كبير في رصد وتحديد كميات الأمطار التي تسقط بالفعل على مدن محافظة الوادي الجديد، بالإضافة إلى توفير البيانات التي سيتم تجميعها بواسطة هذه المحطات لدراسة حركة الأمطار وتوزيعها على سائر مدن المحافظة، ما يساعد على رفع كفاءة الأجهزة التي تتعامل مع ظاهرة السيول لتلافي أضرارها المستقبلية.
كانت وزارة المياه الجوفية قد أعلنت عن بدء تعميم تركيب أجهزة رصد الأمطار تعمل بالطاقة الشمسية بمباني الوحدات المحلية والمنشآت التابعة لها بعواصم المدن في أكثر من محافظة لتطبيق نظام العمل من خلال أجهزة الرصد لمعدلات الأمطار المتوقعة خلال المواسم الشتوية.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

الوادي الجديد تحقق 75% من المستهدف بحملة 100 مليون صحة

خلال مبادرة 100 مليون صحة.. توقيع الكشف الطبي على 86237 مواطنا بالوادي الجديد

خلال مبادرة 100 مليون صحة.. الكشف الطبي على 100874 مواطنا بالوادي الجديد

خلال مبادرة 100 مليون صحة.. الكشف على 100 ألف مواطن في الوادي الجديد

خلال مبادرة «100 مليون صحة».. الكشف على 104543 مواطنًا في الوادي الجديد

خلال مبادرة "100 مليون صحة" توقيع الكشف الطبى على 105 آلاف مواطن بالوادى الجديد

ترشيحاتنا

الأحد.. اتحاد الكرة يقرر إغلاق قيد اللاعبين أمام أندية الدورى

زياد الفيومي حارس مرمى ميلان: أنا أهلاوي.. وأرحب باللعب في الدوري المصري

أبرز غيابات الأهلي أمام طلائع الجيش.. كيف يسد موسيماني الثغرات في نهائي كأس مصر

أهمية تربية الحيوانات الأليفة.. طبيب نفسي يجيب

الأهلي يحتوي غضب كهربا ويعلن جاهزيته لنهائي كأس مصر

ما هذا الظلام .. شهيرة تنهار بعد شهرين من رحيل محمود ياسين

Advertisements

بعد شائعات طلاقها.. شقيق ياسمين عبد العزيز يوجه لها رسالة: عاوز أشوفك مرتاحة في اختياراتك

بعد قليل.. مرتضى منصور يكشف المؤامرة على الزمالك

الأهلي يحتوي غضب كهربا ويعلن جاهزيته لنهائي كأس مصر

الشارع كله شارك معايا.. صاحب فيديو سماح لـ "صدى البلد": مفيش سماح أصلا والموضوع كله هزار

الجمعة البيضاء.. فتاة الهرم تظهر بـ الحجاب والسبحة بعد الخروج من الحبس

الأرصاد: مرتفع جوي يضرب البلاد غدا.. وأمطار على 6 مناطق بالجمهورية

انفجار يستهدف سيارة عناصر موالية لتركيا شمالي سوريا

ردد الشهادتين وشوفته في الجنة.. القصة الكاملة لمجزرة السيفا بالقليوبية ..فيديو وصور

أخبار الرياضة .. أول تعليق رسمي من الأهلي على التعاقد مع زيزو .. مرتضى منصور يثير الجدل مجددًا

الأرصاد: أمطار على السواحل والطقس دافئ بكافة الأنحاء.. والقاهرة تسجل 22 درجة

رحيل طبيب القلوب.. استشهاد الدكتور محمد نصر بـ كورونا

بعد تهديد نهضة بركان بالانسحاب.. تعرف على مصير مباراة السوبر الأفريقي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

درة و ياسمين صبري الأكثر أناقة.. مصمم أزياء أحمد العجمي يعلق على إطلالات النجمات بمهرجان القاهرة السينمائي

تخفيض أسعار سوبارو subaru xv 2021 اليوم في مصر.. صور

4 طرق غير تقليدية لعمل المحشى للشيف شربيني.. أغربها الشبت