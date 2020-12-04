توقيع الكشف الطبي على 108354 مواطنا في الوادي الجديد

أعلنت مديرية الصحة والسكان بمحافظة الوادي الجديد ، اليوم الجمعة، عن إجراء الكشف الطبي والفحوصات لـ 108354 مواطنًا منذ انطلاق فعاليات المبادرة الرئاسية لحملة ١٠٠ مليون صحة، لمتابعة وعلاج الأمراض المزمنة، والكشف المبكر عن الاعتلال الكلوي، حتى الآن، بنسبة 152% من إجمالي المستهدف بالمبادرة وهو 71400 مواطنًا، ونجحت المديرية في تحقيق المستهدف كاملا وتجاوزه بنسبة 52 %.





وقال الدكتور أحمد محروس، وكيل وزارة الصحة بالوادي الجديد، اليوم الجمعة، في بيان صحفي، إن تجاوز نسبة 100% في تنفيذ المبادرة نظرًا لوجود مواطنين من خارج المحافظة، ويجري الكشف عليهم وبالتالي تجاوزت نسبة تنفيذ المبادرة الـ 100 %، كما أنه سيجري صرف الأدوية للمنتفعين من قرارات العلاج على نفقة الدولة أو الخاضعين للتأمين الصحي بكميات تكفي ثلاثة أشهر.

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أوضح محروس، أنه يجري العمل بالمبادرة من خلال 26 نقطة ثابتة ومتحركة من التاسعة صباحًا حتى التاسعة مسًاء طوال أيام الأسبوع لمدة 3 أشهر.

وأضاف أنه جرى إطلاق حملات تجوب المدن والقرى لتوعية المواطنين بأهمية الكشف الطبي للعلاج من الأمراض وتكليف الرائدات الريفيات بالوحدات الصحية بتكثيف برامج التوعية والتثقيف الصحي للمواطنين بالمبادرة، وتوصيل العلاج للمرضي غير القادرين لمنازلهم.

وأشار إلى تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية في جميع مواقع تنفيذ المبادرة الرئاسية بتكثيف التطهير والتعقيم في أماكن المبادرة، وإلزام المشاركين فيها بارتداء الكمامات لحمايتهم من كورونا وللحد من انتشار الفيروس.

كانت محافظة الوادي الجديد، دشنت يوم الجمعة، 18 سبتمبر 2020، مبادرة رئيس الجمهورية لفحص وعلاج الأمراض المزمنة والاكتشاف المبكر الاعتلال الكلوي التي تأتي ضمن المبادرة الرئاسية 100 مليون صحة لفحص وعلاج المواطنين بالمجان.

من جانب اخر أعلنت الإدارة العامة للمياه الجوفية بمركز ومدينة الداخلة بمحافظة الوادي الجديد، اليوم الجمعة، الانتهاء من تركيب أول محطة رصد لقياس الأمطار أعلى سطح المبنى الإداري.

أكد المهندس منصور إبراهيم، وكيل وزارة الري بالوادي الجديد، اليوم الجمعة، أن هذه المحطات سوف تسهم بشكل كبير في رصد وتحديد كميات الأمطار التي تسقط بالفعل على مدن محافظة الوادي الجديد، بالإضافة إلى توفير البيانات التي سيتم تجميعها بواسطة هذه المحطات لدراسة حركة الأمطار وتوزيعها على سائر مدن المحافظة، ما يساعد على رفع كفاءة الأجهزة التي تتعامل مع ظاهرة السيول لتلافي أضرارها المستقبلية.

كانت وزارة المياه الجوفية قد أعلنت عن بدء تعميم تركيب أجهزة رصد الأمطار تعمل بالطاقة الشمسية بمباني الوحدات المحلية والمنشآت التابعة لها بعواصم المدن في أكثر من محافظة لتطبيق نظام العمل من خلال أجهزة الرصد لمعدلات الأمطار المتوقعة خلال المواسم الشتوية.



