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اقتصاد

إيدچ القابضة تقدم عروضا حصرية خلال مشاركتها في معرض مصر للعقار والاستثمار

الجمعة 04/ديسمبر/2020 - 03:37 م
أحد مشروعات إيدچ
أحد مشروعات إيدچ القابضة
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قسم الاقتصاد
أعلنت ايدچ القابضة عن مشاركاتها في معرض مصر للعقار والاستثمار ” بقاعة 3 جناح "A1"، الذي يقام بمركز القاهرة الدولي للمؤتمرات في الفترة من 3 الى 6 ديسمبر 2020.

حيث تقدم عروض وانظمة سداد حصرية لزوارها خلال فترة المعرض على مشروعيها بالعاصمة الإدارية الجديدة، الأول OIA COMPOUND الذي يتميز بموقع استراتيجي على 4 محاور رئيسية بحي R7، وتصل نسبة الإنشاءات في المشروع الى  80٪، والثاني OIA TOWERS وهو احدث مشاريعها في العاصمة الإدارية الجديدة، ابراج من 30 دور، بمنطقة الأبراج بڤيو بانورامي على النهر الأخضر مباشرة على محور بن زايد أمام فندق الماسة . بجوار الحي الحكومي والمالي.


وتتنوع الوحدات داخل المشروع من : إدارية ، تجارية ، عيادات طبية وشقق فُندقية، والمشروع تصميم شركة "YBA"، وهي من اكبر الشركات المُصممة للأبراج في الشرق الأوسط.

والمشروع تنفيذ شركة "SIAC "، وهي من اكبر شركات الشرق الأوسط في تنفيذ الأبراج، والمنطقة التجارية بإدارة وتشغيل  شركة "SJS" TIVOLI DOME ، المسجلة في موسوعة چينيس كأكبر مجمع مطاعم في العالم.

وتدعوا ايدچ القابضة عملائها لزيارة الشركة ومعرفة على احدث العروض وانظمة السداد الحصرية خلال فترة المعرض .
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