إيدچ القابضة تقدم عروضا حصرية خلال مشاركتها في معرض مصر للعقار والاستثمار

أعلنت ايدچ القابضة عن مشاركاتها في معرض مصر للعقار والاستثمار ” بقاعة 3 جناح "A1"، الذي يقام بمركز القاهرة الدولي للمؤتمرات في الفترة من 3 الى 6 ديسمبر 2020.
حيث تقدم عروض وانظمة سداد حصرية لزوارها خلال فترة المعرض على مشروعيها بالعاصمة الإدارية الجديدة، الأول OIA COMPOUND الذي يتميز بموقع استراتيجي على 4 محاور رئيسية بحي R7، وتصل نسبة الإنشاءات في المشروع الى 80٪، والثاني OIA TOWERS وهو احدث مشاريعها في العاصمة الإدارية الجديدة، ابراج من 30 دور، بمنطقة الأبراج بڤيو بانورامي على النهر الأخضر مباشرة على محور بن زايد أمام فندق الماسة . بجوار الحي الحكومي والمالي.
وتتنوع الوحدات داخل المشروع من : إدارية ، تجارية ، عيادات طبية وشقق فُندقية، والمشروع تصميم شركة "YBA"، وهي من اكبر الشركات المُصممة للأبراج في الشرق الأوسط.
والمشروع تنفيذ شركة "SIAC "، وهي من اكبر شركات الشرق الأوسط في تنفيذ الأبراج، والمنطقة التجارية بإدارة وتشغيل شركة "SJS" TIVOLI DOME ، المسجلة في موسوعة چينيس كأكبر مجمع مطاعم في العالم.
وتدعوا ايدچ القابضة عملائها لزيارة الشركة ومعرفة على احدث العروض وانظمة السداد الحصرية خلال فترة المعرض .