إيدچ القابضة تحتفل بتحقيق أعلى المبيعات في مشروع "OIA TOWERS "

تقدمت شركة إيدچ القابضة بكل الشكر والتقدير لكل من فريق المبيعات، فريق التسويق وشركات التسويق العقاري على تحقيق اعلى نسبة مبيعات من الوحدات التجارية ، الإدارية ، والشقق الفندقية بأحدث مشاريعها في العاصمة الإدارية الجديدة “ OIA TOWERS “.
وصّرح المهندس حازم الشريف رئيس مجلس إدارة الشركة ان الإقبال الكبير على المشروع سببه الاول هو المصداقية التي تتبعها الشركة منذ البداية وحرصها على كسب ثقة العميل من خلال الإلتزام بالبناء طبعًا للخطة الزمنية المُحددة.
وأوضح اكريم مأمون رئيس القطاع التجاري أن العمل بروح الفريق هو أساس الأداء الأفضل كما أكد أهمية التحفيز والدعم المعنوي للفريق وتأثيره الفعال على نتائج الشركة.
ووجه شكر خاص لفريق التسويق على مجهوده في عمل حملات إعلانية مميزة ومنفردة للمشروع.
كما أشاد عمرو حسن رئيس قطاع المبيعات بمجهود فريق المبيعات في تحقيق المستهدف البيعي وان الاستثمار الحقيقي هو الاستثمار في الموارد البشرية داخل الشركة .
جدير بالذكر أن مشروع OIA TOWERS ينفرد بجميع العوامل التي تحقق النجاح لأي مشروع عقاري من حيث:
-الموقع المتميز بڤيو پانورامي على النهر الأخضر ومحور بن زايد أمام فندق الماسة . بجوار الحي الحكومي والمالي.
-تنوع الوحدات والمساحات داخل المشروع من ادارية ، تجارية ، عيادات طبية وشقق فُندقية.
-التعاون مع اكبر الشركات في الشرق الأوسط
للتصميم شركة "YBA" من اكبر الشركات المُصممة للأبراج في الشرق الأوسط.
للتنفيذ شركة SIAC اكبر شركات الشرق الأوسط في تنفيذ الأبراج.
لإدارة وتشغيل المنطقة التجارية شركة "SJS" TIVOLI DOME المسجلة في موسوعة چينيس كأكبر مجمع مطاعم في العالم.