إيدچ القابضة تحتفل بتحقيق أعلى المبيعات في مشروع "OIA TOWERS "

تقدمت شركة إيدچ القابضة بكل الشكر والتقدير لكل من فريق المبيعات، فريق التسويق وشركات التسويق العقاري على تحقيق اعلى نسبة مبيعات من الوحدات التجارية ، الإدارية ، والشقق الفندقية بأحدث مشاريعها في العاصمة الإدارية الجديدة “ OIA TOWERS “.





وصّرح المهندس حازم الشريف رئيس مجلس إدارة الشركة ان الإقبال الكبير على المشروع سببه الاول هو المصداقية التي تتبعها الشركة منذ البداية وحرصها على كسب ثقة العميل من خلال الإلتزام بالبناء طبعًا للخطة الزمنية المُحددة.





وأوضح اكريم مأمون رئيس القطاع التجاري أن العمل بروح الفريق هو أساس الأداء الأفضل كما أكد أهمية التحفيز والدعم المعنوي للفريق وتأثيره الفعال على نتائج الشركة.





ووجه شكر خاص لفريق التسويق على مجهوده في عمل حملات إعلانية مميزة ومنفردة للمشروع.





كما أشاد عمرو حسن رئيس قطاع المبيعات بمجهود فريق المبيعات في تحقيق المستهدف البيعي وان الاستثمار الحقيقي هو الاستثمار في الموارد البشرية داخل الشركة .





جدير بالذكر أن مشروع OIA TOWERS ينفرد بجميع العوامل التي تحقق النجاح لأي مشروع عقاري من حيث:





-الموقع المتميز بڤيو پانورامي على النهر الأخضر ومحور بن زايد أمام فندق الماسة . بجوار الحي الحكومي والمالي.





-تنوع الوحدات والمساحات داخل المشروع من ادارية ، تجارية ، عيادات طبية وشقق فُندقية.





-التعاون مع اكبر الشركات في الشرق الأوسط

للتصميم شركة "YBA" من اكبر الشركات المُصممة للأبراج في الشرق الأوسط.





للتنفيذ شركة SIAC اكبر شركات الشرق الأوسط في تنفيذ الأبراج.



