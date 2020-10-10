"إيدج القابضة" تعلن التعاقد مع شركة تيڤولي دوم

أعلنت شركة ايدج القابضة التعاقد مع شركة "SJS”اكبر شركات الإدارة في مصر لإدارة(TIVOLI DOME) المنطقة التجارية بمشروع #OIA_TOWERS؛مما يضيف قيمة وعائد استثماري للوحدات التجارية بالمشروع.
و تأسست شركة "SJS" عام ٢٠٠٣ ونجحت في إدارة العديد من المشاريع في مصر والشرق الأوسط والعالم حيث تتمتع بخبرة ومصداقية كبيرة في السوق المصري بأكثر من ١٧٥٠ عضو.
ويعد أبرز مشاريعها في مصر هو مشروع Tivoli dome food complex، إذ حصل المشروع علي جائزة "اكبر مجمع مطاعم في العالم " من قِبل موسوعة چينيس العالمية .
بالاضافة لمشروع tivoli dome plaza، وtivoli dome lifestyle، و مشروع CIRCLE K
كما نجحت في اقامة مشروعات في الوطن العربي من بينها Tivoli dome -Amman بالأردن و Tivoli dome - Abu Dhabi بأبوظبي ، و Tivoli dome - Kuwait بالكويت، و Tivoli dome - Casablanca وTivoli dome - Libya، و Tivoli dome - Tunis.
بالاضافة لأبرز مشاريعها في العالم من بينها LONGCHAMP : A French luxury company, founded in Paris و مشروع CREDENTIALS: company in Bulgari .
تمتاز الوحدات بالمشروع بمصر بأنها تطل علي النهر الأخضر مباشرة وهي عبارة عن مكاتب ادارية ، وحدات تجارية “ مطاعم وكافيهات عالمية بڤيو بانوراما " ، عيادات طبية ، شقق فندقية .
#OIA_TOWERS
#the_future_of_new_capital
و تأسست شركة "SJS" عام ٢٠٠٣ ونجحت في إدارة العديد من المشاريع في مصر والشرق الأوسط والعالم حيث تتمتع بخبرة ومصداقية كبيرة في السوق المصري بأكثر من ١٧٥٠ عضو.
ويعد أبرز مشاريعها في مصر هو مشروع Tivoli dome food complex، إذ حصل المشروع علي جائزة "اكبر مجمع مطاعم في العالم " من قِبل موسوعة چينيس العالمية .
بالاضافة لمشروع tivoli dome plaza، وtivoli dome lifestyle، و مشروع CIRCLE K
كما نجحت في اقامة مشروعات في الوطن العربي من بينها Tivoli dome -Amman بالأردن و Tivoli dome - Abu Dhabi بأبوظبي ، و Tivoli dome - Kuwait بالكويت، و Tivoli dome - Casablanca وTivoli dome - Libya، و Tivoli dome - Tunis.
بالاضافة لأبرز مشاريعها في العالم من بينها LONGCHAMP : A French luxury company, founded in Paris و مشروع CREDENTIALS: company in Bulgari .
تمتاز الوحدات بالمشروع بمصر بأنها تطل علي النهر الأخضر مباشرة وهي عبارة عن مكاتب ادارية ، وحدات تجارية “ مطاعم وكافيهات عالمية بڤيو بانوراما " ، عيادات طبية ، شقق فندقية .
#OIA_TOWERS
#the_future_of_new_capital