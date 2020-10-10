"إيدج القابضة" تعلن التعاقد مع شركة تيڤولي دوم

أعلنت شركة ايدج القابضة التعاقد مع شركة "SJS”اكبر شركات الإدارة في مصر لإدارة(TIVOLI DOME) المنطقة التجارية بمشروع #OIA_TOWERS؛مما يضيف قيمة وعائد استثماري للوحدات التجارية بالمشروع.



و تأسست شركة "SJS" عام ٢٠٠٣ ونجحت في إدارة العديد من المشاريع في مصر والشرق الأوسط والعالم حيث تتمتع بخبرة ومصداقية كبيرة في السوق المصري بأكثر من ١٧٥٠ عضو.



ويعد أبرز مشاريعها في مصر هو مشروع Tivoli dome food complex، إذ حصل المشروع علي جائزة "اكبر مجمع مطاعم في العالم " من قِبل موسوعة چينيس العالمية .

بالاضافة لمشروع tivoli dome plaza، وtivoli dome lifestyle، و مشروع CIRCLE K



كما نجحت في اقامة مشروعات في الوطن العربي من بينها Tivoli dome -Amman بالأردن و Tivoli dome - Abu Dhabi بأبوظبي ، و Tivoli dome - Kuwait بالكويت، و Tivoli dome - Casablanca وTivoli dome - Libya، و Tivoli dome - Tunis.



بالاضافة لأبرز مشاريعها في العالم من بينها LONGCHAMP : A French luxury company, founded in Paris و مشروع CREDENTIALS: company in Bulgari .



تمتاز الوحدات بالمشروع بمصر بأنها تطل علي النهر الأخضر مباشرة وهي عبارة عن مكاتب ادارية ، وحدات تجارية “ مطاعم وكافيهات عالمية بڤيو بانوراما " ، عيادات طبية ، شقق فندقية .

#OIA_TOWERS

#the_future_of_new_capital