أخبار الحوادث.. إحالة مسؤول بالسكة الحديد للمحاكمة بتهمة التبديد.. ضبط عصابة تتاجر في الأعضاء البشرية بالجيزة

نشر قسم الحوادث بموقع "صدى البلد" العديد من الاخبار المهمة على مدار الساعات الماضية.





بالأسماء.. إصابة 8 أشخاص في تصادم سيارة نقل وأتوبيس بمركز وادي النطرون

أصيب 8 أشخاص، بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، اليوم الجمعة،إثر تصادم سيارة نقل وأتوبيس رحلات، على الطريق الصحراوي بمركز وادي النطرون بمحافظة البحيرة، وتم نقل المصابين إلى مستشفى العام لتلقي العلاج اللازم.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.





ضبط شخص يروج لممارسة الفجور على الإنترنت بالإسكندرية

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط شخص بالإسكندرية لقيامه بالترويج لممارسة الأعمال المنافية للآداب عبر شبكة الإنترنت.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.





الداخلية : تحرير 641 مخالفة لقرارات الغلق خلال 24 ساعة

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها للحفاظ على سلامة المواطنين وتنفيذًا للإجراءات الاحترازية التى تتخذها أجهزة الدولة للحد من انتشار فيروس (كورونا) المستجد للحفاظ على الصحة العامة ومواجهة تداعيات انتشار الفيروس.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.





إحالة مسئول بالسكة الحديد للمحاكمة بتهمة التبديد

قررت النيابة الإدارية في القضية رقم 71 لسنة 62 قضائية عليا إحالة مدير عام إدارة مراقبة حسابات السكة الحديد بالجهاز المركزي للمحاسبات للمحاكمة التأديبية العاجلة بتهمة تبديد الأمانة واختلاسها لنفسها.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.





الأمن العام يضبط 4 تشكيلات عصابية بالغربية

نجح قطاع الأمن العام بالاشتراك مع مديرية أمن الغربية عقب تقنين الإجراءات عن ضبط 4 تشكيلات عصابية.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.





ضبط عصابة تتاجر في الأعضاء البشرية بالجيزة

واصلت أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما مكافحة الظواهر الإجرامية المتعلقة باستغلال وإفساد الأحداث والاتجار بالبشر.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.





إصابة 11 شخصا في انقلاب سيارة بأسوان

أصيب 11 شخصًا اليوم بإصابات متفرقة بالجسم إثر تعرضهم لحادث انقلاب سيارة ربع نقل بمنطقة وادى النقرة التابعة لمركز نصر النوبة بأسوان، وتم نقل المصابين إلى مستشفى نصر النوبة ومستشفى كوم أمبو المركزى، لتلقى العلاج اللازم والإسعافات الأولية .. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.





لجنة ثلاثية لحصر خسائر المستندات المحترقة في جهاز مدينة ٦ أكتوبر