آخر موعد لدفع مقدم شقق الإعلان الـ14 لمحدودى الدخل.. تفاصيل

أعلن الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن انتهاء فترة شراء كراسات الشروط وسداد مقدمات جدية حجز الوحدات السكنية وتسجيل الطلبات على الموقع الإلكتروني لصندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقاري ، لمن يرغب في التقدم لحجز شقة ضمن الإعلان الرابع عشر لشقق محدودى الدخل يوم الاثنين المقبل 7 ديسمبر .
وأضاف الدكتور عاصم الجزار، أنه بالنسبة للوحدات ضمن مشروعات مُنخفضي الدخل بالإعلان الرابع عشر وعددها 100 ألف وحدة سكنية سيتم مد فترة تسجيل الطلبات ، على الموقع الإلكتروني للصندوق، للمواطنين الذين قاموا بشراء كراسات الشروط وسداد مقدمات جدية حجز الوحدات السكنية لمنخفضي الدخل، قبل يوم الإثنين المقبل الموافق 7 ديسمبر 2020 ويمكنهم رفع أوراقهم وتسديل بياناتهم على موقع الصندوق حتى 21 ديسمبر الجارى .
وقالت مى عبدالحميد: تنص الشروط العامة، على أنه لا يحق للمتقدم أو الأسرة (الزوج / الزوجة / الأولاد القصر) التقدم لحجز أكثر من وحدة سكنية في المدن الجديدة والمحافظات في الإعلان الواحد، وألا يكون قد سبق تخصيص وحدة أو أرض سكنية للمتقدم أو للأسرة (الزوج / الزوجة / الأولاد القصر) أيًا كان نوعها بالمدن الجديدة أو المحافظات سواء كانت في حوزته أو تنازل عنها للغير أو آلت للمتقدم أو الأسرة بالتنازل من الغير، وألا يكون المتقدم أو الأسرة (الزوج / الزوجة / الأولاد القصر) قد استفاد بقرض تعاوني أو دعم من المشروع القومي للإسكان أو إحدى الجهات العامة التى تقدم دعمًا للحصول على وحدة سكنية، أو مالكًا لمسكن أو آل إليه بالإرث الشرعي.
وأضافت: يشترط أن يكون المتقدم من أبناء المحافظة - الكائن بها الوحدة السكنية المُتقدم لها - أو المقيمين بها أو المرتبط بها عملًا أو بإحدى المدن الجديدة التابعة لها أو المحافظات المجاورة على أن تكون الأولوية للعاملين أو المقيمين بالمحافظة ذاتها، ويلتزم من انتفع بوحدة سكنية من وحدات الإسكان الاجتماعي باستعمالها للسكن له ولأسرته على نحو منتظم ودائم لمدة 7 سنوات، ويحظر عليه التصرف فيها أو التعامل عليها بأى نوع من أنواع التصرفات أو التعاملات قبل مرور 7 سنوات من تاريخ الاستلام أو الحصول على موافقة مجلس إدارة الصندوق.
وأضاف الدكتور عاصم الجزار، أنه بالنسبة للوحدات ضمن مشروعات مُنخفضي الدخل بالإعلان الرابع عشر وعددها 100 ألف وحدة سكنية سيتم مد فترة تسجيل الطلبات ، على الموقع الإلكتروني للصندوق، للمواطنين الذين قاموا بشراء كراسات الشروط وسداد مقدمات جدية حجز الوحدات السكنية لمنخفضي الدخل، قبل يوم الإثنين المقبل الموافق 7 ديسمبر 2020 ويمكنهم رفع أوراقهم وتسديل بياناتهم على موقع الصندوق حتى 21 ديسمبر الجارى .
اقرأ أيضا:
ارتفاع طفيف لسعر الذهب خلال ختام تعاملات الأسبوع
وأوضـحت مى عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أن هذا المد جاء استجابة لرغبة المواطنين في اللحاق بموعد الحجز نظرًا لتأخر البعض في استيفاء المستندات المطلوبة للتقدم على الإعلان في ظل الظروف والإجراءات الاحترازية التي تتخذها الدولة خلال الفترة الراهنة.
وأوضحت أنه حتى الآن بلغ عدد كراسات الشروط المُباعة ضمن مبادرة رئيس الجمهورية (سكن لكل المصريين) فى المشروعات السكنية المطروحة لمُنخفضي ومتوسطي الدخل، ما يزيد على 390 ألف كراسة، كما بلغ عدد المواطنين المُسددين لمُقدمات جدية الحجز ما يزيد على عدد 230 ألف مواطن، وقام بالتسجيل على الموقع الإلكتروني للصندوق عدد يصل إلى 150 ألف مواطن.
وأشارت مى عبدالحميد إلى أنه سبق فتح باب الحجز للوحدات السكنية بإعلان المرحلة الأولى للمُبادرة الرئاسية(سكن لكل المصريين ) للتقدم في 1 نوفمبر 2020، وذلك فى عدد من المُدن الجديدة فيما يخص المشروعات ضمن محور مُنخفضي الدخل، حيث تم إتاحة 12 مدينة على مستوى الجمهورية، وهى: بدر "حدائق العاصمة" – 15مايو – العبور الجديدة – العاشر من رمضان – حدائق أكتوبر – أكتوبر الجديدة "منطقة غرب المطار" – السادات – المنيا الجديدة – ملوى الجديدة – أسوان الجديدة – قنا الجديدة – سوهاج الجديدة.
وأوضـحت مى عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أن هذا المد جاء استجابة لرغبة المواطنين في اللحاق بموعد الحجز نظرًا لتأخر البعض في استيفاء المستندات المطلوبة للتقدم على الإعلان في ظل الظروف والإجراءات الاحترازية التي تتخذها الدولة خلال الفترة الراهنة.
وأوضحت أنه حتى الآن بلغ عدد كراسات الشروط المُباعة ضمن مبادرة رئيس الجمهورية (سكن لكل المصريين) فى المشروعات السكنية المطروحة لمُنخفضي ومتوسطي الدخل، ما يزيد على 390 ألف كراسة، كما بلغ عدد المواطنين المُسددين لمُقدمات جدية الحجز ما يزيد على عدد 230 ألف مواطن، وقام بالتسجيل على الموقع الإلكتروني للصندوق عدد يصل إلى 150 ألف مواطن.
وأشارت مى عبدالحميد إلى أنه سبق فتح باب الحجز للوحدات السكنية بإعلان المرحلة الأولى للمُبادرة الرئاسية(سكن لكل المصريين ) للتقدم في 1 نوفمبر 2020، وذلك فى عدد من المُدن الجديدة فيما يخص المشروعات ضمن محور مُنخفضي الدخل، حيث تم إتاحة 12 مدينة على مستوى الجمهورية، وهى: بدر "حدائق العاصمة" – 15مايو – العبور الجديدة – العاشر من رمضان – حدائق أكتوبر – أكتوبر الجديدة "منطقة غرب المطار" – السادات – المنيا الجديدة – ملوى الجديدة – أسوان الجديدة – قنا الجديدة – سوهاج الجديدة.
ويُحظر على المتقدم شراء الوحدات نقدًا ويلتزم بالتعاقد والسداد بنظام التمويل العقاري لمدة تصل إلى 20 عامًا، وأن يكون المتقدم من منخفضى الدخل، ولا يزيد صافي دخله السنوى من جميع مصادر دخله عن 68400 جنيه سنويًا للأسرة (بما يعادل 5700 جنيه شهريا)، وعن 50400 جنيه سنويًا للأعزب، (بما يعادل 4200 جنيه شهريا)، وفي حالة ثبوت عدم إرفاق مستندات الدخل للمتقدم عند التقديم على البوابة الإلكترونية يتم رفض الطلب، ويجب أن تتضمن مُستندات الدخل أن الدخل المذكور هو صافى الدخل، والحد الأدنى لصافي الدخل الشهري للتعامل بنظام التمويل العقاري 1300 جنيه.
وقالت مى عبدالحميد: تنص الشروط العامة، على أنه لا يحق للمتقدم أو الأسرة (الزوج / الزوجة / الأولاد القصر) التقدم لحجز أكثر من وحدة سكنية في المدن الجديدة والمحافظات في الإعلان الواحد، وألا يكون قد سبق تخصيص وحدة أو أرض سكنية للمتقدم أو للأسرة (الزوج / الزوجة / الأولاد القصر) أيًا كان نوعها بالمدن الجديدة أو المحافظات سواء كانت في حوزته أو تنازل عنها للغير أو آلت للمتقدم أو الأسرة بالتنازل من الغير، وألا يكون المتقدم أو الأسرة (الزوج / الزوجة / الأولاد القصر) قد استفاد بقرض تعاوني أو دعم من المشروع القومي للإسكان أو إحدى الجهات العامة التى تقدم دعمًا للحصول على وحدة سكنية، أو مالكًا لمسكن أو آل إليه بالإرث الشرعي.
وأضافت: يشترط أن يكون المتقدم من أبناء المحافظة - الكائن بها الوحدة السكنية المُتقدم لها - أو المقيمين بها أو المرتبط بها عملًا أو بإحدى المدن الجديدة التابعة لها أو المحافظات المجاورة على أن تكون الأولوية للعاملين أو المقيمين بالمحافظة ذاتها، ويلتزم من انتفع بوحدة سكنية من وحدات الإسكان الاجتماعي باستعمالها للسكن له ولأسرته على نحو منتظم ودائم لمدة 7 سنوات، ويحظر عليه التصرف فيها أو التعامل عليها بأى نوع من أنواع التصرفات أو التعاملات قبل مرور 7 سنوات من تاريخ الاستلام أو الحصول على موافقة مجلس إدارة الصندوق.
ويعاقب كل من يخالف ذلك بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تجاوز 100 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، مع الحكم برد الوحدة السكنية المنتفع بها والدعم الممنوح (المباشر وغير المباشر) وتكلفته، دفعة واحدة إلى الصندوق، وذلك وفقًا لأحكام قانون الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري رقم 93 لسنة 2018 وقرارات مجلس إدارة الصندوق فى هذا الشأن، كما يقر المتقدم بصحة البيانات والمستندات المقدمة منه عند الحجز وفى حالة المخالفة يكون مسئولًا جنائيًا ومدنيًا، ويحق للصندوق إلغاء التخصيص واسترداد الوحدة دون إنذار أو حكم قضائي واتخاذ جميع الإجراءات القانونية لحفظ حقوقه مع تطبيق أحكام قانون الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري رقم 93 لسنة 2018 وتعديلاته.