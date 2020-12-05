آخر موعد لدفع مقدم شقق الإعلان الـ14 لمحدودى الدخل.. تفاصيل

وأوضـحت مى عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أن هذا المد جاء استجابة لرغبة المواطنين في اللحاق بموعد الحجز نظرًا لتأخر البعض في استيفاء المستندات المطلوبة للتقدم على الإعلان في ظل الظروف والإجراءات الاحترازية التي تتخذها الدولة خلال الفترة الراهنة.وأوضحت أنه حتى الآن بلغ عدد كراسات الشروط المُباعة ضمن مبادرة رئيس الجمهورية (سكن لكل المصريين) فى المشروعات السكنية المطروحة لمُنخفضي ومتوسطي الدخل، ما يزيد على 390 ألف ‎كراسة، كما بلغ عدد المواطنين المُسددين لمُقدمات جدية الحجز ما يزيد على عدد 230 ألف مواطن، وقام بالتسجيل على الموقع الإلكتروني للصندوق عدد يصل إلى 150 ألف مواطن.وأشارت مى عبدالحميد إلى أنه سبق فتح باب الحجز للوحدات السكنية بإعلان المرحلة الأولى للمُبادرة الرئاسية(سكن لكل المصريين ) للتقدم في 1 نوفمبر 2020، وذلك فى عدد من المُدن الجديدة فيما يخص المشروعات ضمن محور مُنخفضي الدخل، حيث تم إتاحة 12 مدينة على مستوى الجمهورية، وهى: بدر "حدائق العاصمة" – 15مايو – العبور الجديدة – العاشر من رمضان – حدائق أكتوبر – أكتوبر الجديدة "منطقة غرب المطار" – السادات – المنيا الجديدة – ملوى الجديدة – أسوان الجديدة – قنا الجديدة – سوهاج الجديدة.

وأضاف الدكتور عاصم الجزار، أنه بالنسبة للوحدات ضمن مشروعات مُنخفضي الدخل بالإعلان الرابع عشر وعددها 100 ألف وحدة سكنية سيتم مد فترة تسجيل الطلبات ، على الموقع الإلكتروني للصندوق، للمواطنين الذين قاموا بشراء كراسات الشروط وسداد مقدمات جدية حجز الوحدات السكنية لمنخفضي الدخل، قبل يوم الإثنين المقبل الموافق 7 ديسمبر 2020 ويمكنهم رفع أوراقهم وتسديل بياناتهم على موقع الصندوق حتى 21 ديسمبر الجارى .

ويُحظر على المتقدم شراء الوحدات نقدًا ويلتزم بالتعاقد والسداد بنظام التمويل العقاري لمدة تصل إلى 20 عامًا، وأن يكون المتقدم من منخفضى الدخل، ولا يزيد صافي دخله السنوى من جميع مصادر دخله عن 68400 جنيه سنويًا للأسرة (بما يعادل 5700 جنيه شهريا)، وعن 50400 جنيه سنويًا للأعزب، (بما يعادل 4200 جنيه شهريا)، وفي حالة ثبوت عدم إرفاق مستندات الدخل للمتقدم عند التقديم على البوابة الإلكترونية يتم رفض الطلب، ويجب أن تتضمن مُستندات الدخل أن الدخل المذكور هو صافى الدخل، والحد الأدنى لصافي الدخل الشهري للتعامل بنظام التمويل العقاري 1300 جنيه.





وقالت مى عبدالحميد: تنص الشروط العامة، على أنه لا يحق للمتقدم أو الأسرة (الزوج / الزوجة / الأولاد القصر) التقدم لحجز أكثر من وحدة سكنية في المدن الجديدة والمحافظات في الإعلان الواحد، وألا يكون قد سبق تخصيص وحدة أو أرض سكنية للمتقدم أو للأسرة (الزوج / الزوجة / الأولاد القصر) أيًا كان نوعها بالمدن الجديدة أو المحافظات سواء كانت في حوزته أو تنازل عنها للغير أو آلت للمتقدم أو الأسرة بالتنازل من الغير، وألا يكون المتقدم أو الأسرة (الزوج / الزوجة / الأولاد القصر) قد استفاد بقرض تعاوني أو دعم من المشروع القومي للإسكان أو إحدى الجهات العامة التى تقدم دعمًا للحصول على وحدة سكنية، أو مالكًا لمسكن أو آل إليه بالإرث الشرعي.



وأضافت: يشترط أن يكون المتقدم من أبناء المحافظة - الكائن بها الوحدة السكنية المُتقدم لها - أو المقيمين بها أو المرتبط بها عملًا أو بإحدى المدن الجديدة التابعة لها أو المحافظات المجاورة على أن تكون الأولوية للعاملين أو المقيمين بالمحافظة ذاتها، ويلتزم من انتفع بوحدة سكنية من وحدات الإسكان الاجتماعي باستعمالها للسكن له ولأسرته على نحو منتظم ودائم لمدة 7 سنوات، ويحظر عليه التصرف فيها أو التعامل عليها بأى نوع من أنواع التصرفات أو التعاملات قبل مرور 7 سنوات من تاريخ الاستلام أو الحصول على موافقة مجلس إدارة الصندوق.



