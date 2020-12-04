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اقتصاد

جنيه واحد لكل جرام.. ارتفاع طفيف بأسعار الذهب اليوم الجمعة

الجمعة 04/ديسمبر/2020 - 12:38 م
أسعار الذهب اليوم
أسعار الذهب اليوم الجمعة
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مايكل عياد
شهدت أسعار الذهب اليوم الجمعة 4 ديسمبر 2020، في مصر ارتفاعا طفيفا بواقع واحد جنيه لكل جرام، مقارنة باسعار إغلاق الأسواق أمس الخميس، حيث سجل سعر الذهب عيار 21 وهو الأكثر تداولا في مصر نحو 797 جنيها للجرام، بحسب موقع "إيجيبت جولد برايس توداي".
 
فيما انخفض سعر الدولار عالميا لأدنى مستوى في عدة سنوات بفعل آمال بتوزيع لقاح لفيروس كورونا قريبا، بينما واصل المستثمرون متابعة تطورات اتفاق تحفيز في الولايات المتحدة.

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أسعار الذهب اليوم في مصر

عيار 18 سجل 683 جنيها للجرام

عيار 21 سجل 797 جنيهات للجرام

عيار 24 سجل 911 جنيه

الجنيه الذهب 6,376 جنيها

أوقية الذهب 1837 دولارا.
 
وعادة تختلف أسعار الذهب في مصر بحسب المصنعية، حيث تتفاوت قيمة المصنعية من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، وكذلك باختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر.


سعر مصنعية الذهب اليوم 
وتمثل المصنعية من السعر الإجمالى للذهب نسبة تتراوح ما بين 7 % إلى 10 % تقريبا من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قلَّ القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.
    
على جانب آخر، قال وصفى واصف رئيس شعبة الذهب باتحاد الغرف التجارية، إن أسعار الذهب مرتبطة جميعها ببعض ، فإذا كان هناك تأثير فى أسعار الذهب فى أى دولة يكون له تأثير على باقى الدول.

وأضاف واصف فى تصريحات له، أن أزمة فيروس كورونا لها تأثير على الأحوال الاقتصادية ككل وهناك بطء ولذلك أثر على أسعار الذهب.

كورونا وأسعار الذهب 
ولفت إلى أن فيروس كورونا تسبب فى ارتفاع أسعار الذهب نظرا للجوء الكثير من الناس لاقتناء الذهب فى أوقات الأزمات.

وأشار إلى أن تأثير كورونا على أسعار الذهب سينتهى أو سيستقر بعد عام ونصف وليس خلال فترة قريبة نظرا لاستمرار تأثر الاقتصاد وطول الفترة المتوقعة للتعافى وعودة العمل لسابق عهده بالقطاعات المختلفة.

وتابع أن الذهب هو الملاذ الآمن لأي شخص، والاستثمار الأسهل فى تحويله لنقود مقارنة بالسيارات والعقارات ، لأن الذهب لا ينخفض كثيرًا ويسهل بيعه، ولذلك ننصح بشراء الذهب فى فترات الأزمات بشكل عام وفى هذه الفترة بشكل خاص.
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