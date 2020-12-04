تراجع أسعار الذهب اليوم الجمعة 4-12-2020

انخفضت أسعار الذهب اليوم الجمعة في مصر بقيمة 7 جنيهات، ليتراجع الذهب عيار 21 وهو الأكثر تداولا في مصر إلى 796 جنيها للجرام.

وانخفض الدولار لأدنى مستوى في عدة سنوات بفعل آمال بتوزيع لقاح لفيروس كورونا قريبا، بينما واصل المستثمرون متابعة تطورات اتفاق تحفيز في الولايات المتحدة.





أسعار الذهب اليوم في مصر





عيار 18 سجل 681 جنيها للجرام





عيار 21 سجل 796 جنيهات للجرام





عيار 24 سجل 910.71 جنيه





الجنيه الذهب 6396 جنيها





أوقية الذهب 1837 دولارا.

وعادة تختلف أسعار الذهب في مصر بحسب المصنعية، حيث تتفاوت قيمة المصنعية من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، وكذلك باختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر.









سعر مصنعية الذهب اليوم

وتمثل المصنعية من السعر الإجمالى للذهب نسبة تتراوح ما بين 7 % إلى 10 % تقريبا من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قلَّ القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.

على جانب آخر، قال وصفى واصف رئيس شعبة الذهب باتحاد الغرف التجارية، إن أسعار الذهب مرتبطة جميعها ببعض ، فإذا كان هناك تأثير فى أسعار الذهب فى أى دولة يكون له تأثير على باقى الدول.





وأضاف واصف فى تصريحات له، أن أزمة فيروس كورونا لها تأثير على الأحوال الاقتصادية ككل وهناك بطء ولذلك أثر على أسعار الذهب.









كورونا وأسعار الذهب

ولفت إلى أن فيروس كورونا تسبب فى ارتفاع أسعار الذهب نظرا للجوء الكثير من الناس لاقتناء الذهب فى أوقات الأزمات.





وأشار إلى أن تأثير كورونا على أسعار الذهب سينتهى أو سيستقر بعد عام ونصف وليس خلال فترة قريبة نظرا لاستمرار تأثر الاقتصاد وطول الفترة المتوقعة للتعافى وعودة العمل لسابق عهده بالقطاعات المختلفة.



