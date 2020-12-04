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توك شو

الربان المفرج عنه يكشف تفاصيل مثيرة عن احتجازه من الحوثيين

الجمعة 04/ديسمبر/2020 - 10:50 م
ربان بحرى فاروق محمد
ربان بحرى فاروق محمد عبد العال
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عادل نصار
كشف ربان بحرى، فاروق محمد عبد العال، تفاصيل مثيرة بشأن احتجازه من قبل الحوثيين، مؤكدا أن الأمر كان في غاية الصعوبة.

وقال عبد العال، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج الحقيقة عبر فضائية اكسترا نيوز، مساء اليوم الجمعة، إنه عشت تجربة صعبة للغاية ولكن ما هون أزمتي التدخل المصري للإفراج عني، موجها الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي للاستجابة السريعة لازمته.

وأضاف ربان بحرى، أنه كله فخر أنه مواطن مصرى وبكافة الأجهزة المعنية التى تدخلت فى أزمة احتجازه من الحوثيين لافتا إلى أنه كان فاقدا للأمل في عودته لأرض الوطن. 

وفي السياق نفسه أشار  ربان بحرى، فاروق محمد عبد العال، إلى أن فترة احتجازه من الحوثيين استمرت 10 أشهر  ولكن ما تفاجأت به وأدخل السرور إلى قلبى متابعة كافة الجهات المعنية المصرية بتطورات أزمتي.

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