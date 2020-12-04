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أستاذ الطب النفسي: الفيروسات الخطر الأكبر على البشرية خلال السنوات القادمة

الجمعة 04/ديسمبر/2020 - 11:51 م
محمد المهدي، أستاذ
محمد المهدي، أستاذ طب النفس بجامعة الأزهر
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إسراء صبري
قال محمد المهدي، أستاذ طب النفس بجامعة الأزهر، إن حالة التجاهل المتواجدة لدى المصريين تجاه فيروس كورنا جاءت نتجة الإرهاق والملل من الإجراءات المتخذة ضده، معقبا: حالة اللامبالاة من قبل بعض المصريين تجاه كورونا يعد مؤشرا خطيرا.

وأكمل "المهدي" خلال حواره ببرنامج "آخر النهار" المذاع على قناة "النهار"، الخوف من فيروس كورونا قل كثير الفترة الحالية، مشيرا إلى أن هناك تصريحات من منظمة الصحة العالمية توضح أن العالم والبشرية لن تعود إلى شكلها الطبيعي ما قبل كورونا حتى في حالة وجود اللقاح.

وتابع: يجب أن نراعي عدم وجود أي تزاحم خلال السنوات القادمة بالإضافة إلى ارتداء الكمامة خلال التواجد في أماكن مزدحمة في المستقبل أيضا، مشيرا إلى أن الخطر الأكبر على البشرية خلال السنوات القادمة هو الفيروسات.

وأضاف: يجب علينا الاستمرار على طقوس الحماية من فيروس كورونا، وذلك خلال السنوات القادمة، وشدد على ضرورة عزل المصاب بفيروس كورونا وعدم التعامل معه حتى اختفاء الأعراض.
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