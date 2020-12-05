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منوعات

المسبار الصيني يبدأ جمع العينات من سطح القمر

السبت 05/ديسمبر/2020 - 03:12 ص
المسبار
المسبار
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أحمد شريف

نفذ مسبار شانجي 5 الصيني يوم الأربعاء ، مهمته بسطح القمر دون عوائق، حيث أحدث ثقب فيه تمهيدا لجمع عينات من القمر للمرة الأولى منذ 40 عام.


تعد هذه المهمة في غاية الدقة من الناحية التقنية، وفي حال نجاحها ستصبح هذه المهمة إنجاز فضائي جديد للصين، التي حققت مطلع عام 2019، إنجاز علمي غير مسبوق بعدما أن هبطت مركبة تابعة لهذه المهمة على جزء من القمر تتعذر رؤيته من الأرض.


وتمكن المسبار صباح الأربعاء، من إنجاز عمليات ثقب سطح القمر، وسيباشر من الان جميع العينات ، وذلك بحسب ما نشرته وكالة "سي إن إس إيه" الإخبارية.


ويجمع المسبار شانجي 5 على جمع عينات من الغبار والصخور القمرية يصل وزنها حوالي كيلو جرام، ومن المرجح أن تساعد هذه العينات العلماء، بعد أن يتولوا تحليلها، في تحسين فهم تاريخ القمر، وفي حال تمكن المسبار من العودة بالعينات إلى الأرض، ستصبح الصين ثالث دولة تحقق هذا إنجاز بعد الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتي السابق.

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