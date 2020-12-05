لينا شاماميان: بدأت الغناء من مصر وحصلت على الدعم

كشفت المطربة لينا شاماميان ، تفاصيل بدايتها في عالم الفن والغناء، مؤكدة أنها خريجة المعهد العالي . للموسيقى





وقالت لينا شاماميان، خلال حوارها مع الإعلامية دينا عبد الكريم، مقدمة برنامج التاسعة، المذاع عبر شاشة «الأولي» للتليفزيون المصري، اليوم الجمعة، إن بدايتها الفنية والغنائية كانت في المعهد العالي للموسيقى، وحصلت على الدعم وكانت بداية مهمة ورائعة بالنسبة لها، وفي بداية عام 2006 أطلقت ألبوم".





وأضافت لينا شاماميان: "غنيت لاني كنت عايزة أعمل حاجة بحبها، وجمعت الموسيقى الشرقية مع الخلفية الغربية، وتفاعل الناس على الأغاني التي أقدمها كان دافع بالنسبة لي جعلني أستمر أكثر في تقديم فكرتي".





وخلال الفقرة، غنت المطربة لينا شاماميان، أغنية كانت أطلقتها في بدايتها الفنية.