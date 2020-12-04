الربان المفرج عنه: حياتي كانت مهددة 10 أشهر من الحوثيين

قدم ربان بحرى ، فاروق محمد عبد العال، التحية والشكر والتقدير للرئيس عبد الفتاح السيسي، مؤكدا أن حياته كانت مهددة طيلة 10 أشهر مختطف فيهم من قبل الحوثيين إلا أن تم الإفراج عنه بتدخل الدولة المصرية. الإفراج





وقال عبد العال، في مداخلة هاتفية لبرنامج التاسعة، المذاع عبر شاشة الأولي للتليفزيون المصري، اليوم الجمعة: أهلي عملوا استغاثة لرئاسة الجمهورية للتدخل لحل الأزمة، والرئيس عبد الفتاح السيسي أعطى تعليماته بالتدخل للإفراج عني فورا، وهو ما حدث وأوجه الشكر للرئيس.





وأضاف: كنت فاقد الأمل في العودة لمصر وكل الجهات المصرية كانت تعمل، وكانوا متابعيني.





وأردف عبد العال، أن الأمر كان في غاية الصعوبة، متابعا أنه عاش تجربة صعبة للغاية ولكن ما هون أزمته التدخل المصري للإفراج عنه.





وأشار إلى أن فترة احتجازه من الحوثيين استمرت 10 أشهر ولكن ما تفاجأت به وأدخل السرور إلى قلبه متابعة الجهات المعنية المصرية بتطورات أزمته.