شاهد | ولدت لأكون متوحشة.. ديانا هشام تعلق على صورتها

نشرت الفنانة ديانا هشام، صورة جديدة، عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" .





وعلقت ديانا علي الصورة قائلة: ولدت لأكون متوحشة وحرة .





وكانت قد فاجأت الفنانة ديانا هشام، متابعيها بحذف جميع صورها التى تجمعها مع خطيبها مدرب اللياقة البدنية "محمود فكرى" من حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي " انستجرام "، كما قام هو ايضا بمسح جميع الصور التى تجمعهما معا.





كانت الفنانة ديانا هشام تظهر بشكل يومي فى الجيم الخاص بـ " محمود فكرى" الذي يقوم بتدريبها، كما ظهر معها اثناء تواجدها في مهرجان الجونة فى دورته الرابعة هذا العام ، ولكن لم يقم أحد منهما بنشر اى صور تجمهما خلال الايام الماضية مما يؤكد انفصالهما .





وأثارت الفنانة الشابة ديانا هشام، جدلا كبيرا عقب ظهورها برفقة احد مدربى اللياقة البدنية فى الفترة الاخيرة، ما أدى إلى تساؤل متابعيها حول طبيعة العلاقة بينهما، وذلك بعد ظهورهما المتكرر معا.





يذكر ان أحدث أعمال ديانا هشام مسلسل "قوت القلوب" بطولة ماجدة زكى، خالد زكى، رانيا فريد شوقى، سهر الصايغ، محمد أنور، إسلام جمال، كارولين خليل، هايدى رفعت، نورهان، عمرو صحصاح، فراس سعيد، نرمين ماهر، ديانا هاشم، أحمد حلاوة، سامى مغاورى، وتأليف محمد الحناوى وعدد من الفنانين الشباب وإخراج مجدى أبو عميرة، وإنتاج شركة سينرجى.





كما تميزت ديانا هشام فى دورها بمسلسل قمر هادى، مسلسل "قمر هادي" بطولة النجم هاني سلامة ويسرا اللوزي وداليا مصطفى ومحسن محيي الدين ورشدي الشامي ونورهان ومريم حسن وهادي الجيار وحمزة العيلي وهاجر عفيفي وآية سماحة وهايدي رفعت وكريم سرور، وآخرين، تأليف إسلام حافظ، إخراج رؤوف عبد العزيز وإنتاج سينرجى، إشراف عام على الإنتاج المنتج حسام شوقي.





وتواصل الفنانة الشابة ديانا هشام تصوير مشاهدها في مسلسل "أنصاف مجانين"، مع الفنان أحمد خالد صالح، وأسماء جلال، محسن صبري، وعدد من النجوم الشباب، وهو من تأليف مريم نعوم، وإخراج عمر رشدي.





وقالت ديانا هشام أنها تُجسد خلال أحداث العمل دور فتاة من الصعيد تُدعى جميلة، تُعاني من القهر في حياتها الشخصية، مُضيفة: "الشخصية عندها طموح كبير مش عارفة تحققه، وبتسعى للطموح ده وبتدخل بعد كده في كذبة كبيرة، حاجة تشبه للسرقة بس هي مش حرامية، بس عشان تحقق طموحها هي دايمًا مقهورة في حياتها من إنها فاشلة، فلما بتلاقي الحاجة دي بتمسك فيها عشان تحققها".

وأوضحت ديانا هشام أن ما جذبها للمشاركة في المسلسل هو الدور التي تُقدمه جديد عليها ومُختلف تمامًا عن الأدوار التي قدمتها من قبل، حيث تم ترشيحها للمسلسل من خلال المخرج عمر رشدي.





وأكدت ديانا هشام أنها انتهت من تصوير ٩٠٪ من مشاهدها، وأنها تعتقد أن الجمهور سيتأثر بشخصية "جميلة" بشكل كبير.





وأشارت ديانا أن الشخصية تتشابه مع شخصيتها الحقيقية في بعض الصفات، وأنها تدربت كثيرًا على اللهجة الصعيدية لكي تخرج الشخصية بشكل جيد، مُتمنية أن تنال شخصيتها والمسلسل على إعجاب الجمهور.