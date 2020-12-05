مع دخول 2021.. ظهور جسم غريب في السماء مرتين ولا يمكن تفسيره| صور

في 3 أماكن مختلفة آخرها ظهوره في السماء، التقط فريق عمل سري في البنتاجون صورة لـ جسم غامض يحلق على ارتفاع 35000 قدم فوق المحيط الأطلنطي.





قاظ في فريق عمل الظواهر الجوية التابع لوزارة الدفاع الأمريكية، إحدى الصور للجسم الغامض يحلق في عام 2018 والآخر في وقت سابق من هذا العام.





تم تداول التقارير على نطاق واسع في مجتمع المخابرات الأمريكية، لكنها تم نشرها مؤخرًا في المجال العام، فقد جاءت الصورة المذهلة التي نشرتها صحيفة The Debrief يوم الخميس من التقرير الذي نُشر عام 2018.





ويبدو أنه قد تم التقاط الصور من قبل مشغل الأسلحة في المقعد الخلفي لطائرة مقاتلة من طراز F / A-18، فمع محاولات الناس المجاهدة للتخلص من كورونا، يظهر علينا 2021 بمفاجآت وغرائب.





لا يستطيع الخبراء تفسير الجسم، لكن أفضل الفرضية هي أنه يمكن أن يكون مسبارًا مُسقطًا لنظام تحديد المواقع العالمي (GPS) - جهاز قياس الغلاف الجوي أسقطه خبراء الأرصاد الجوية فوق إعصار.





بالإضافة إلى تقديم قائمة من التفسيرات الأخرى ، ذكر التقرير صراحة أن هناك احتمالًا مشروعًا بأن تمثل "الظاهرة الجوية غير المحددة" (UAP) تقنية "فضائية" أو "غير بشرية".

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