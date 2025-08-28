من الحلم إلى الوهم.. 70 طالبًا يحررون محاضر ضد أكاديمية الضيافة بسوهاج بعد "رحلة الموت" في شاطئ أبو تلات

شهدت محافظة سوهاج تطورًا جديدًا في قضية "أكاديمية الضيافة والطيران"، عقب الفاجعة التي أودت بحياة 6 من طلاب المحافظة بشاطئ أبو تلات في الإسكندرية.

حرر نحو 70 طالبًا محاضر رسمية بقسم شرطة ثاني سوهاج ومباحث الأموال العامة، ضد إدارة الأكاديمية، اتهموها فيها بالنصب عليهم وتحصيل مبالغ مالية نظير وعود وهمية بالتدريب والتوظيف.

تفاصيل الواقعة

وتعود أحداث الواقعة إلى صباح يوم السبت الماضي، حين لقي 6 طلاب مصرعهم غرقًا في مياه البحر، أثناء رحلة نظمتها الأكاديمية، وسط اتهامات متزايدة بأنها كيان وهمي بلا تراخيص قانونية.

كان يحلم الضحايا بمستقبل مشرق في مجال الضيافة الجوية، لكن الحلم تحوّل إلى "رحلة موت" مأساوية أفقدت سوهاج زهراتها وأغرقت المحافظة في بحر من الحزن والصدمة.

وبالتحريات، تبين أن الأكاديمية تمتلك 6 فروع على مستوى الجمهورية، تعمل جميعها دون أي اعتماد رسمي من الجهات المختصة.

وكانت الأجهزة الأمنية قد ألقت القبض على مديرة فرع سوهاج قبل الحادث بيوم واحد فقط، لاتهامها بإدارة نشاط تعليمي وهمي وجمع مبالغ مالية من الأهالي.

وفي أعقاب الحادث المأساوي، صدر قرار عاجل بإغلاق كافة الأفرع والتحفظ على مسؤوليها، وفي مقدمتهم رئيس مجلس الإدارة، لمواجهتهم تهم النصب والإضرار بحياة الطلاب.

ويواصل أهالي الضحايا ومعهم الطلاب الذين تعرضوا للاحتيال، تقديم البلاغات الرسمية ضد الأكاديمية، مطالبين بمحاكمة عادلة لكل المتورطين في المأساة، وإنقاذ ما تبقى من حقوقهم المالية والمعنوية.