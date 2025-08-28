غيابات مؤثرة تضرب الأهلي وبيراميدز قبل قمة الجولة الخامسة في الدوري

تتجه الأنظار مساء السبت المقبل إلى ملعب السلام، حيث يستضيف الأهلي نظيره بيراميدز في قمة الجولة الخامسة من مسابقة دوري Nile للمحترفين، وسط غيابات عديدة تضرب صفوف الفريقين قبل المواجهة المرتقبة.

غيابات الأهلي

يدخل الأهلي المباراة في ظل فقدان عدد من عناصره المهمة، إذ يغيب كل من ياسين مرعي، ياسر إبراهيم، مروان عطية، وإمام عاشور، لعدم جاهزيتهم الفنية والبدنية للمشاركة في اللقاءات الرسمية.

في المقابل، استعاد الفريق خدمات لاعبه التونسي محمد علي بن رمضان بعد تعافيه التام من الإصابة التي تعرض لها خلال مواجهة غزل المحلة في الدوري، ليصبح جاهزًا لدعم خط الوسط الأحمر أمام بيراميدز.

غيابات بيراميدز

على الجانب الآخر، سيفتقد بيراميدز لثلاثة من أبرز لاعبيه بسبب الإصابة، وهم محمد الشيبي، رمضان صبحي، ومصطفى فتحي، وهو ما يمثل ضربة قوية للفريق قبل المواجهة المنتظرة أمام الأهلي.

المباراة المرتقبة تأتي في توقيت حساس ضمن سباق القمة في الدوري، ما يزيد من أهمية كل نقطة بالنسبة للفريقين رغم الغيابات العديدة في صفوفهما.