يوستي يعلق على قرعة دوري الأبطال: نثق في فليك.. ولا نخشى مواجهة باريس وتشيلسي

أصبح برشلونة على دراية كاملة بمنافسيه الثمانية في مرحلة الدوري من بطولة دوري أبطال أوروبا للموسم الجديد 2025/2026، في انتظار الإعلان الرسمي عن جدول المباريات وتحديد مواعيدها.

وسيواجه الفريق الكتالوني بقيادة مدربه هانز فليك، أندية باريس سان جيرمان، آينتراخت فرانكفورت، وأولمبياكوس، وكوبنهاجن على ملعبه، بينما يخوض مواجهات خارج الديار أمام تشيلسي، كلوب بروج، سلافيا براج، ونيوكاسل يونايتد.

رافا يوستي نائب رئيس برشلونة، عبّر عن انطباعاته بشأن القرعة في تصريحات لصحيفة "سبورت"، حيث قال:"أولاً وقبل كل شيء إنه لشرف لي أن أكون حاضرًا في هذا الحدث الخاص بأكبر مسابقة كروية عالمية".

وأضاف يوستي أن البطولة لا تعرف وجود مباريات سهلة.

وأكد نائب رئيس النادي ثقته في قدرة برشلونة على منافسة كبار القارة مثل باريس سان جيرمان وتشيلسي، موضحًا:"لدي احترام كبير لأبطال أوروبا وكأس العالم، لكننا سنبذل قصارى جهدنا خطوة بخطوة كما يقول هانز فليك".

وحول ملعب مباريات برشلونة الأوروبية، أوضح يوستي أن النادي سيعلن قريبًا عن المقر الرسمي لاستضافة لقاءاته، مؤكدًا أن البيان سيصدر في الوقت المناسب.