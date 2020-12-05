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فن

كندة علوش تكشف كواليس علاقتها بـ عمرو يوسف في أبلة فاهيتا

السبت 05/ديسمبر/2020 - 10:09 ص
صدى البلد
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آيه عاطف
تصدرت الفنانة كندة علوش، مؤشرات البحث جوجل خلال الساعات القليلة الماضية، وذلك بعد ظهورها في برنامج أبلة فاهيتا.

وكشفت الفنانة كندة علوش، تفاصيل بداية علاقتها بزوجها الفنان عمرو يوسف، وكيف أثرت في شخصيته للأفضل.

وقالت علوش، في حوارها لبرنامج أبلة فاهيتا، المذاع عبر شاشة «on»، مساء أمس الجمعة، إن زوجي الفنان عمرو يوسف شخص راقي كثيرا وهذا الأمر أكثر شيء جذبني إليه، وطريقته في التعامل مع الجنس الآخر لطيفة.

وأضافت: «أكتر شيء بيعصبنى في عمرو يوسف لما بيمسك الموبيل، وساعات بكلمة وهو بيسرح، وبغير على عمرو يوسف أكتر من غيرته هو عليا».

وتحدثت الفنانة كندة علوش عن علاقتها بزوجها الفنان عمرو يوسف، قائلة: «استطعت أن أبعد زوجي عمرو عن أصدقائه، وغيرت فيه شخصيته التي تحب الخروج، وبقى بيقعد في البيت أكتر بعد الزواج».
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