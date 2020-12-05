لمدة 5 سنوات.. غلق جزئي لـ طريق النصر بالجيزة لإنشاء محطة مترو ميدان الرماية

أعلنت الإدارة العامة لمرور الجيزة عن إجراء غلق جزئي على طريق النصر وذلك لتنفيذ أعمال محطة مترو ميدان الرماية.





وقالت الإدارة أنه سيتم إجراء غلق غلق جزئى لطريق النصر للقادم من طريق القاهرة إسكندرية الصحراوي بمحيط ميدان الرماية في المنطقة المواجهة لفندق الميريديان ومطاعم فلفة بعد استقطاع ما يقرب من 23 متر من نهر الطريق بطول 240م وترك عدد2 حارة مروريه.





كما تم تجهيز التحويلة المرورية اللازمة لتيسير الحركة المرورية حيث تم تحويل حركه المركبات القادمة من طريق القاهرة إسكندرية الصحراوي وترغب في السير اتجاه طريق النصر بالسير يمينًا اتجاه طريق الفيوم الجديد ثم الدوران والعودة من فتحة الدوران المواجهة لمنطقه حدائق الاهرام ثم استكمال السير بطريق الفيوم اتجاه ميدان الرماية و طريق النصر .





ويبدأ الغلق من الأحد 6 ديسمبر 2020 ولمدة 5 سنوات.