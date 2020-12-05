حبس تشكيل عصابي لسرقة السيارات بالقليوبية

امرت النيابة العامة فى القليوبية بحبس اثنين من افراد تشكيل عصابى يضم 3 عاطلين تخصصوا فى سرقة السيارات واثنين من عملائها 4 أيام على ذمة التحقيق ، كما امرت النيابة بسرعة ضبط واحضار المتهم الهارب والتحفظ على الأسلحة المضبوطة. الأسلحة









واعترف المتهمين بنشاطهم الإجرامى فى إرتكاب حوادث سرقات السيارات بأسلوب قص وتوصيل الأسلاك وإعادتها لمالكيها عقب مساومتهم على دفع مبالغ مالية متخذين من دائرة قسمى شرطة أول و ثان بنها مكانا لمزاولة نشاطهم الإجرامى.





وكانت المعلومات السرية قد وردت للواء فخر الدين العربى مدير أمن القليوبية بقيام 3 أشخاص لهم معلومات جنائية بتكوين تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فى ارتكاب حوادث سرقات السيارات وأكدت تحريات إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن القليوبية بقيادة اللواء حاتم حداد صحة الواقعة.





وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط إثنين من المتهمين ، وبحوزة أحدهما (فرد خرطوش ، طلقتين لذات العيار) وبمواجهتهما إعترفا بإرتكابهما (2) حادث بذات الأسلوب بالاشتراك مع المتهم الهارب وقيامهم ببيع السيارتان المستولى عليهما لعميليهما سيئ النية (عاطلان "لأحدهما معلومات جنائية" - مقيمان بدائرة مركز شرطة أشمون بالمنوفية) تم استهدافهما وضبطهما وبحوزتهما (فرد خرطوش – سلاح أبيض) وبمواجهتهما باعترافات المتهمين أقرا بها ، وتم بإرشادهما ضبط السيارتين.





وكانت أجهزة الأمنية فى القليوبية قد تمكنت من القبض علي تشكيل عصابي يضم 3 عاطلين للإتجار بالمخدرات وبحوزتهم كميات من الحشيش ومخدر الشادو أثناء قيامهم بترويجه على المتعاطين وتم التحفظ علي المضبوطات وأحيل المتهمين للنيابة التى تولت التحقيق.





وكانت المعلومات السرية قد وردت لمدير أمن القليوبية بقيام مجموعة من العاطلين بترويج المخدرات على المتعاطين بمدينة ومركز بنها فكلف اللواء حاتم الحداد مدير مباحث القليوبية بسرعة القبض على المتهمين.





وتم ضبط المتهمين وهم "ا. ر. ا "25 سنة عاطل وبحوزته كمية من مخدر الشادو تزن 450 جرام و2000 جنيه وهاتف محمول، و" ا. ع .م " 23 سنة عاطل ، و"م .م .ف" 30 سنة عاطل وبحوزتهما كمية من مخدر الحشيش تزن 650 جرام ، وسيجارة مشتعلة من ذات المخدر ومبلغ 1250 جنيه وعدد 2 هاتف محمول وتولت النيابة التحقيق.