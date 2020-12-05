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سيارات

القصة وراء السيارة mercedes g-class الـ 400.000 المحتفلة بها مرسيدس اليوم|صور

السبت 05/ديسمبر/2020 - 07:08 م
صدى البلد
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اشرف عطية
احتفلت شركة مرسيدس mercedes عملاق صناعة السيارات الالمانية بصنع السيارة رقم 400,000 لطراز جي كلاس mercedes g-class في مصنعها بالنمسا وهو نفس المصنع الذي شهد إنتاج السيارة رقم 300,000 لطراز جي كلاس mercedes g-class عام 2017 .
Did Mercedes really confirm an electric G-class? | CAR Magazine
وأعلنت مرسيدس mercedes مؤخرًا عن تطوير نسخة كهربائية بالكامل لجي كلاس ويُذكر أن الجيل الحالي من جي كلاس بدأ إنتاجه في صيف 2018 مع توصيل النسخة رقم 400,000 إلى عميل في منطقة “راين لاند” في غرب ألمانيا.
Mercedes-Benz Is Developing the First Electric G-Class
فئات مرسيدس mercedes g-class الفارهه يقتنيها المشاهير والأثرياء بدأ تصميمها في سبعينيات القرن الماضي واشتهرت بقوة تحملها و تكيفها مع جميع الطرق الصحراوية و الجبلية . 

2005 Mercedes-Benz G-Class G55 AMG Stock # GC1841AB for sale near Chicago, IL | IL Mercedes-Benz Dealer
وكانت طرازات مرسيدس mercedes g-class في الأساس مصممة لخدمة القوات العسكرية، ولم تكن شركة مرسيدس تنوي أن يصل هذا التصميم للمدنيين، في هذا السياق نطرح عليكم تاريخ سيارات مرسيدس g-class منذ خمسين عاما وحتى الآن.
2018 Mercedes-Benz G-Class G500- 4.0 TC V8 - Car Deals - Egypt
وقامت مرسيدس mercedes بتصنيع مركبة عسكرية تحت اسم "جيلاندواجين"، قادرة على مواجهة صعوبات المناورات الحربية وتستطيع أن تقاوم الصدمات وتضاريس الطريق بفضل هيكلها الصلب وقاعدة عجلاتها الكبيرة، فكانت حقا كالصخرة في الصحراء لا تتأثر بأي عوامل خارجية.

A brief overview of the Mercedes Benz G Class 2019 | Egypt - YallaMotor
من هنا بدأت تتكون شعبية للسيارة "جيلاندواجين"، حيث وفرت مرسيدس mercedes نسخا عديدة من حيث المحرك واشتهرت "جيلاندواجين" أكثر في الطبقات الثرية وباعت وقتها 50,000 بعدها قررت شركة مرسيدس تطوير مركبتها فقامت بتحسينات في الهيكل وتصميم المقصورة الداخلية لتبدو أكثر فخامة وتجذب نسبة أكبر من الأثرياء.
Mercedes AMG G63 2017 Review | UAE - YallaMotor
وبدأ إنتاج الجي كلاس في 1979 لتحافظ على مكانتها كواحدة من أفضل سيارات الـ SUV في التعامل مع التضاريس الوعرة على مدار العقود الماضية.

Drab and Plaid: 1980 Mercedes Benz 280GE 4x4 | Mercedes benz trucks, Mercedes jeep, Mercedes benz g class
القصة وراء السيارة mercedes g-class الـ 400.000 المحتفلة بها مرسيدس اليوم|صور
القصة وراء السيارة mercedes g-class الـ 400.000 المحتفلة بها مرسيدس اليوم|صور
القصة وراء السيارة mercedes g-class الـ 400.000 المحتفلة بها مرسيدس اليوم|صور
القصة وراء السيارة mercedes g-class الـ 400.000 المحتفلة بها مرسيدس اليوم|صور
القصة وراء السيارة mercedes g-class الـ 400.000 المحتفلة بها مرسيدس اليوم|صور
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