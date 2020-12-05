القصة وراء السيارة mercedes g-class الـ 400.000 المحتفلة بها مرسيدس اليوم|صور

فئات مرسيدس mercedes g-class الفارهه يقتنيها المشاهير والأثرياء بدأ تصميمها في سبعينيات القرن الماضي واشتهرت بقوة تحملها و تكيفها مع جميع الطرق الصحراوية و الجبلية .

وكانت طرازات مرسيدس mercedes g-class في الأساس مصممة لخدمة القوات العسكرية، ولم تكن شركة مرسيدس تنوي أن يصل هذا التصميم للمدنيين، في هذا السياق نطرح عليكم تاريخ سيارات مرسيدس g-class منذ خمسين عاما وحتى الآن.

وقامت مرسيدس mercedes بتصنيع مركبة عسكرية تحت اسم "جيلاندواجين"، قادرة على مواجهة صعوبات المناورات الحربية وتستطيع أن تقاوم الصدمات وتضاريس الطريق بفضل هيكلها الصلب وقاعدة عجلاتها الكبيرة، فكانت حقا كالصخرة في الصحراء لا تتأثر بأي عوامل خارجية.





من هنا بدأت تتكون شعبية للسيارة "جيلاندواجين"، حيث وفرت مرسيدس mercedes نسخا عديدة من حيث المحرك واشتهرت "جيلاندواجين" أكثر في الطبقات الثرية وباعت وقتها 50,000 بعدها قررت شركة مرسيدس تطوير مركبتها فقامت بتحسينات في الهيكل وتصميم المقصورة الداخلية لتبدو أكثر فخامة وتجذب نسبة أكبر من الأثرياء.

وبدأ إنتاج الجي كلاس في 1979 لتحافظ على مكانتها كواحدة من أفضل سيارات الـ SUV في التعامل مع التضاريس الوعرة على مدار العقود الماضية.



