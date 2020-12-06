جامعة قناة السويس تعلن عن منح دراسية لطلاب الدراسات العليا الوافدين.. تفاصيل

أعلنت جامعة قناة السويس عن منح دراسية لطلاب الدراسات العليا الوافدين علما بأن الجامعة تتكفل بالمصروفات الدراسية فقط" لطلاب الدراسات العليا من دول حوض النيل عدد من المعاهد.







واوضحت الصفحة الرسمية لإدارة الوافدين بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي أن المعاهد هي: " المعهد الأفرو آسيوي للدراسات العليا للطلاب الناطقين باللغة العربية ، معهد الاستزراع السمكي وتكنولوجيا المصايد للطلاب الناطقين باللغة الإنجليزية ، معهد التقنية الحيوية للدراسات العليا منحة للطلاب الناطقين باللغة الإنجليزية".



وكانت إدارة الوافدين بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي اعلنت عن اقتراب انطلاق المنصة الذكية لمبادرة ادرس في مصر قربت توصل مؤكدة انها ستكون جاهز ليعيش الطلاب تجربة جديد مختلفة و ممتعة ، فالمنصة ستسهل عليهم كل ما يتجاوز من تحتاجها في مكان .







اعلنت الإدارة العامة للطلاب الوافدين بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي استقبال الطلاب راغبي الدراسة في مصر المتأخرين عن موعد التقديم حتى يوم 30 ديسمبر المقبل موضحة انه سيكون هناك فصول دراسية منفصلة للطلاب الوافدين المتأخر. وكانت قد أعلنت الإدارة العامة للطلاب الوافدين بوزارة التعليم العالي، استمرار الوزارة في استقبال الطلاب الوافدين للدراسة في مصر، حتى يوم 30 نوفمبر.



وأوضحت الإدارة العامة للطلاب الوافدين بوزراة التعليم العالي والبحث العلمي أن الأوراق المطلوبة هي: - أصل شهادة الثانوية موثقة ومصدقة من السفارة المصرية.





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- صورة جواز السفر (ساري). - صورة شهادة الميلاد. - 7 صور شخصية 4*6 سم. - سداد المبلغ المستحق المثبت بالترشيح المبدئي (خدمات التنسيق +حداثة المؤهل). وأشارت الإدارة لكل الطلاب الراغبين في التقدم أو استكمال الأوراق للدراسة في مصر: يمكنكم إرسال الأوراق والمستندات التالية من خلال البريد لإدارة مبادرة ادرس_في_مصر على عنوان: 7 شارع إبراهيم أبو النجا - حي السفارات - مدينة نصر- القاهرة، مصر. بينما طرق الدفع إلكترونيا: من صفحة التقديم اضغط على Free Pay هتتنقل إلى لصفحة الدفع وتتبع خطوات ملء البيانات.





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وأكدت أن ذلك لا يعد القبول النهائي إلا بعد استيفاء جميع البنود السابقة، كما شددت على ضرورة إرسال رقم للتواصل بالواتساب، وعلى الطالب أو من ينوب عنه بتوكيل رسمي الحضور لاستلام إفادة الترشيح ولن يتم إرسالها عبر البريد. وأعلنت الإدارة العامة للطلاب الوافدين بوزراة التعليم العالي والبحث العلمي عن وجود خصم 20% للطلاب الوافدين في إطار توفير مبادرة "ادرس في مصر" كل الدعم والرعاية للطلاب الوافدين وبالاتفاق بين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والشركة القابضة للنقل البرى. ونوهت إلى أنه يمكن للطلاب الوافدين في مصر التنقل بين المحافظات على مختلف خطوط الشركة بخصم 20% وللاستمتاع بمزايا الخصومات الخاصة بالطلاب الوافدين، والتوجه للإدارة المركزية لشئون الطلاب الوافدين، وتقديم صورة جواز السفر وصورة شخصية للطالب, لعمل الكارنيه السنوى.

وأكدت أن ذلك لا يعد القبول النهائي إلا بعد استيفاء جميع البنود السابقة، كما شددت على ضرورة إرسال رقم للتواصل بالواتساب، وعلى الطالب أو من ينوب عنه بتوكيل رسمي الحضور لاستلام إفادة الترشيح ولن يتم إرسالها عبر البريد. وأعلنت الإدارة العامة للطلاب الوافدين بوزراة التعليم العالي والبحث العلمي عن وجود خصم 20% للطلاب الوافدين في إطار توفير مبادرة "ادرس في مصر" كل الدعم والرعاية للطلاب الوافدين وبالاتفاق بين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والشركة القابضة للنقل البرى. ونوهت إلى أنه يمكن للطلاب الوافدين في مصر التنقل بين المحافظات على مختلف خطوط الشركة بخصم 20% وللاستمتاع بمزايا الخصومات الخاصة بالطلاب الوافدين، والتوجه للإدارة المركزية لشئون الطلاب الوافدين، وتقديم صورة جواز السفر وصورة شخصية للطالب, لعمل الكارنيه السنوى.

وفى إطار التعاون بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية فى مجالى التعليم العالى والبحث العلمى، استعرض الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالى والبحث العلمى، تقريرًا مقدمًا من الدكتور أيمن عاشور، نائب وزير التعليم العالي والبحث العلمي لشئون الجامعات والقائم بعمل رئيس قطاع الشئون الثقافية، والبعثات حول الإعلان الخامس لبرنامج مبادرة التعليم العالى لمنح الدراسات العليا للمهنيين للعام الدراسى 2020/2021 بالتعاون بين الإدارة المركزية للبعثات بالوزارة والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية. وأوضح التقرير أن برنامج "مبادرة التعليم العالى لمنح الدراسات العليا للمهنيين" يتم طبقًا للاتفاقية رقم 263 - 298 الموقعة بين الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية والإدارة المركزية للبعثات بالوزارة، وتنص على توفير منح دراسية للحصول على درجة الماجستير بحد أقصى عامين بالولايات المتحدة الأمريكية. وتهدف هذه المنح إلى رفع كفاءة المؤسسات الحكومية المصرية والجامعات والمراكز البحثية وبعض الأماكن المحدودة للقطاع الخاص من خلال تعزيز مهاراتهم المهنية وقدراتهم البحثية اللازمة لتحسين ومتابعة مسارهم الوظيفي فى الحاضر والمستقبل للمساهمة فى رفع النمو الاقتصادى المصرى.

وكانت الإدارة نشرت عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: "عايز تدرس في مصر؟ نظام عادي ولا ساعات معتمدة؟ "أيا كان النظام اللي عايز تقدم فيه لسه الباب مفتوح لاستقبال جميع الطلاب حتى 30\11\2020"".