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أخبار العالم

الثلوج تكسو شمال السعودية.. شاهد.. المملكة تتعرض لموجة قاسية من الطقس السيئ

السبت 05/ديسمبر/2020 - 10:13 م
الثلوج تغطي شمال
الثلوج تغطي شمال السعودية
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محمود نوفل

شهدت مناطق شمال المملكة تساقط أمطار غزيرة وبرَد؛ ما أدى إلى تكون طبقة سمكية من الثلوج جذبت أنظار الكثيرين من الأهالي الذين خرجوا للاستمتاع بتلك الأجواء.


وفي مقطع فيديو، ظهر الأهالي يستمتعون بتساقط الثلوج على مركز الجراني بـطريف شمال المملكة.

من ناحيته، توقع «المركز الوطني للأرصاد»، الأحوال الجوية لغد الأحد، محذرًا من موجة باردة مصحوبة برياح نشطة تؤثر على 8 مناطق.

وفي بيان له، قال المركز: «موجة باردة مصحوبة برياح نشطة تؤثر على مناطق (تبوك، والجوف، والحدود الشمالية، وحائل، والقصيم، وأجزاء من منطقة المدينة المنورة)، يمتد تأثيرها لاحقًا إلى منطقتي الرياض والشرقية.

ولفت «مركز الأرصاد» إلى أن السماء ستكون غائمة جزئيًّا مع فرصة هطول أمطار متفرقة على أجزاء من وسط المملكة وشرقها وجنوب غربها، فيما لم يستبعد «المركز» تكون الضباب على أجزاء من تلك المناطق.

وتداول عدد من رواد موقع التدوينات القصيرة تويتر مقطع فيديو لحدث نادر في المملكة العربية السعودية وهو إعصار في "الروسان" شرق ‎سكاكا بمنطقة ‎الجوف. 

وكانت  الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة توقعت هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على مناطق الرياض والقصيم وحائل والجوف والحدود الشمالية والمنطقة الشرقية على أن تكون متوسطة إلى غزيرة على بعض الأجزاء من تلك المناطق اليوم السبت .

كما توقعت وجود فرصة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على مناطق جازان وعسير والباحة، وتمتد إلى مرتفعات منطقة مكة المكرمة وتشمل السواحل الجنوبية منها، كما لا يُستبعد تكون الضباب على أجزاء من تلك المناطق.

ويمكن أن تصل أعلى درجة حرارة غدًا إلى 32 درجة مئوية في جازان، وأدنى درجة حرارة إلى 7 درجات مئوية في تبوك.

كما ذكر مركز الأرصاد السعودي أن موجة باردة تبدأ صباح الأحد على مناطق تبوك، والجوف، والحدود الشمالية، وحائل، وشمال المدينة تصل درجات الحرارة الصغرى فيها بين 3 إلى 7 درجات، وقد يمتد تأثيرها على القصيم، والرياض، والشرقية وتصل الصغرى فيها بين 6 إلى 10 درجات.
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