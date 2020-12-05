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أخبار العالم

صديقة كريستيانو رونالدو تشعل انستجرام بـ إطلالة مثيرة فى الجيم

السبت 05/ديسمبر/2020 - 10:24 م
جورجينا رودريجيز،
جورجينا رودريجيز، صديقة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو
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محمد بدران
حرصت الأسبانية جورجينا رودريجيز، صديقة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، قائد هجوم نادي يوفنتوس الإيطالي، على مشاركة متابعيها، صورًا جديدة لها.


ونشرت عارضة الأزياء جورجينا رودريجيز، عبر حسابها الشخصي بموقع الصور والفيديوهات انستجرام، في الجيم بإطلالة مثيرة وهي تمارس التمارين الرياضية الشاقة".


حيث ترتدي جورجينا رودريجيز  توب باللون الأسود وبنطالًا ليجن أورانج ورفعت شعرها للخلف بطريقة مميزة.


وحصد البرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم يوفنتوس، جائزة جديدة في الدوري الإيطالي.


ووفقًا للحساب الرسمي للدوري الإيطالي عبر "تويتر"، فإن رونالدو تم اختياره كأفضل لاعب في الكالتشيو، خلال نوفمبر الماضي.


وكان رونالدو نجح في تسجيل 5 أهداف بالدوري الإيطالي خلال شهر نوفمبر الماضي، بعدما سجل هدفين في شباك سبيزيا، وهدفين في مرمى كالياري، وهدف أمام لاتسيو. 


واحتل "الدون" المركز الثاني بجدول ترتيب الهدافين، برصيد 8 أهداف، متاخرًا بفارق هدفين عن زلاتان إبراهيموفيتش مهاجم ميلان (10 أهداف).


وتغلب فريق يوفنتوس على نظيره تورينو بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم، في الجولة العاشرة لبطولة الدوري الإيطالي.


افتتح نكولو التسجيل لـ تورينو في الدقيقة التاسعة، قبل أن يعادل ماكيني النتيجة لـ يوفنتوس في الدقيقة 77.


وفي الدقيقة 89، أحرز بونوتشي الهدف الثاني ليوفنتوس، ليقود فريقه لتحقيق نقاط المباراة الثلاثة.


وبتلك النتيجة، ارتفع رصيد يوفنتوس للنقطة 20 في المركز الثاني، فيما توقف رصيد تورينو عند 6 نقاط في المركز الثامن عشر.


وأعلن أندريه بيرلو، المدير الفني لفريق يوفنتوس، تشكيل فريقه لمواجهة نظيره تورينو، في الجولة العاشرة لبطولة الدوري الإيطالي لكرة القدم.


صديقة كريستيانو رونالدو تشعل انستجرام بـ إطلالة مثيرة فى الجيم
صديقة كريستيانو رونالدو تشعل انستجرام بـ إطلالة مثيرة فى الجيم
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