الكونجرس الأمريكي ينتفض ضد تنظيم الإخوان وتركيا.. طرح مشروع قانون يدعو لتصنيف الجماعة منظمة إرهابية.. وأنقرة في مرمى العقوبات بسبب منظومة إس-400

تيد كروز: يجب محاسبة الإخوان على تمويل الإرهاب والتطرف والترويج لهما

جيم إنهوف: الإخوان سعوا لبث الكراهية ضد المسيحيين في مصر

الكونجرس يقر مشروع قانون يقضي بفرض عقوبات على تركيا في غضون 30 يومًا





انتفض الكونجرس الأمريكي ضد جماعة الإخوان وتركيا التي تعتبر الداعم الرئيسي لها، فبعد أن قدم الكونجرس مشروع قانون يقضي بفرض عقوبات على تركيا بسبب أنظمة "إس-400" الروسية التي اشترتها من موسكو، قدم عضو مجلس الشيوخ الأمريكي السيناتور تيد كروز بالتعاون مع النواب الجمهوريين، جيم إنهوف، وبات روبرتس، ورون جونسون، مشروع قانون آخر لإدراج جماعة الإخوان على اللائحة الأمريكية للمنظمات الإرهابية الأجنبية.





وأعلن كروز، السيناتور الجمهوري عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، عبر حسابه بموقع "تويتر" أنه قدم مشروع القانون بالتعاون مع النواب الجمهوريين جيم إنهوف وبات روبرتس ورون جونسون.





وكتب كروز في مقدمة مسودة مشروع القانون أن "يجب محاسبة الإخوان على تمويل الإرهاب والتطرف والترويج لهما"، معربًا عن التقدير لجهود إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب "لكشف الوجه الحقيقي للإرهاب" ومواجهة التهديدات المحتملة.





وأضاف كروز أنه يتطلع إلى تلقي معلومات إضافية مطلوبة للموافقة على هذا القانون من جانب وزارة الخارجية الأمريكية، والمسئولة عن تحديد ما إذا كانت معايير تصنيف المنظمات الإرهابية الأجنبية تنطبق على جماعة الإخوان.





وتابع كروز "لقد اعتبرت دول حليفة للولايات المتحدة في العالم العربي منذ زمن طويل جماعة الإخوان مجموعة إرهابية تسعى لبث الفوضى في أنحاء الشرق الأوسط".





وذكر السيناتور إنهوف أن "جماعة الإخوان منذ تأسيسها في مصر سعت للتحريض على الكراهية ضد المسيحيين واليهود وأتباع مذاهب إسلامية أخرى".





ويسعى السيناتور تيد كروز منذ سنوات لإدراج جماعة الإخوان على لائحة المنظمات الإرهابية الأجنبية، حيث قدم مشروع قانون مشابهًا عام 2015، وأعاد تقديمه في 2017.





وكان أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي أقروا مشروع قانون ميزانية الدفاع لعام 2021 قبل أيام يشمل فرض عقوبات على تركيا في غضون 30 يومًا.





وذكر موقع "أحوال" التركي أن الفقرة المذكورة تشير إلى أن شراء تركيا منظومة صواريخ الدفاع الجوي إس 400 الروسية يشكل "مخالفة جسيمة" لقانون "مواجهة خصوم أمريكا بالعقوبات" الصادر عام 2017، والذي يقتضي معاقبة أي دولة تعقد صفقة أسلحة كبيرة مع روسيا.





ويدعو مشروع قانون ميزانية الدفاع الجديدة إلى فرض 5 عقوبات أو أكثر على تركيا بموجب قانون مواجهة خصوم أمريكا بالعقوبات.





ونشر السيناتور تيد كروز تغريدة على حسابه بموقع "تويتر"، كتب فيها "فخور للغاية بمساهمتي لتضمين بند في قانون ترخيص الدفاع الوطني للقيام بما رفض الرئيس ترامب فعله: الإقرار رسميًا باسم الحكومة الأمريكية أن تركيا تسلمت منظومة الصواريخ الدفاعية الروسية إس 400 وستخضع لعقوبات بموجب قانون سارٍ".





وأضاف الموقع أن هناك 12 عقوبة يمكن لترامب اختيار ما يتم فرضه منها على تركيا، وتشمل تجميد حسابات مصرفية ومنع مؤسسات أمريكية ودولية، بينها البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، من منح قروض لتركيا.





وينص مشروع قانون ترخيص الدفاع الجديد على أن العقوبات الواجب فرضها على تركيا لا يجب أن تُرفع إلا في حالة إعلانها التوقف عن تشغيل منظومة صواريخ إس 400 الروسية.



