منى فاروق عن مسرحية الوصية: لم أتخيل النجاح في غير الغناء.. فيديو

قالت المطربة مي فاروق ، إن تجربة المسرح لأول مرة أقوم بها مع أنني أعرف المخرج خالد جلال منذ زمن بعيد، وكنت دائما أقول له "نفسي اشتغل معاك"، وبعدها طلب مني الحضور اليه وبعدها عرض علي العمل في مسرحية "الوصية" وكنت سعيدة جدا .





مي فاروق خلال في برنامج آخر النهار المذاع علي قناه النهار: أنني سعدت بالعمل مع كبار الفنانين في مسرحية الوصية وفؤجئت بدوري المختلف في المسرحية والمخرج خالد جلال ساعدني بشكل كبير في التمثيل علي العرض المسرحي ولم أكن متخيلة ان انا ممكن اعرف اعمل حاجة غير الغناء. وأضافتلقائهاآخرأكناعرفاعمل





وفي ذلك السياق أوضح الملحن أحمد كيكار: كان لدي حالة شغف كبيرة أثناء تلحين اغاني مسرحية "الوصية" ومبسوط وسعيد بالعمل مع المطربة مي فاروق وبذلنا كل جهدنا في هذه المسرحية.





وأكد المخرج خالد جلال مخرج مسرحية الوصية، إن هناك مبادرة تم تقديمها من وزارة الثقافة والبيت الفني للمسرح، تحت اسم "اعرف جيشك" كانت سببا في تدشين مسرحية "الوصية"، وكان الهدف من هذه المبادرة، هو عمل عروض مسرحية تتحدث عن البطولات الحقيقة للاشخاص الذين قاموا بأعمال بطولية، وبعدها قررنا ان نقوم بعمل مسرحيات عن قصص الشهداء ونضمها لهذه المبادرة .





أشار إلى أن من ضمن المحتوى الذى قمنا بجمعه من أجل مسرحية "الوصية"، قمت باختيار حكاية الشهيد محمد المعتز رشاد؛ لأنها خطفت قلبي، خاصة ان مشروع تخرجه في كلية الإعلام كان يحكي عن سيناء، وبعد ذلك، التحق بالقوات المسلحة، وطلب الذهاب الي سيناء، واخفي علي والده خبر ذهابه، خصوصا وأن والده يعمل جراحا.





وصرح جلال، بعد ذلك قام بعمل بطولة كبيرة، وتم تكريمه من وزير الدفاع في ذلك الوقت، ورفض ظهور صورته اثناء تكريمه؛ حتى لا يعلم والده أنه متواجد في سيناء، وبعد ذلك قدر له ان يركب في مدرعة ثم يحدث انفجار بها ، وبعد ذلك نقل إلى مستشفى العريش، ومنه إلى مستشفى المعادي.





ونوه جلال إلى أنه عند دخول محمد المعتز رشاد الي غرفة العمليات؛ يفاجأ والده "معتز رشاد" أن هذا الذى أمامه، هو ابنه، ويجب أن يُجري العملية له، لافتا إلى أنها لحظة شاقة وعصيبة وأليمة.





وفي ذلك الصدد قالت الفنانة سميرة عبد العزيز أنني عندما تلقيت طلب العمل في مسرحية الوصية؛ كنت سعيدة، لأني أشجع الشباب على الدفاع عن البلد، وقمت بعمل دور "ام شهيد" قبل ذلك، وتلقيت عليه جائزة كبيرة من القوات المسلحة.





وأكدت سميرة عبد العزيز، أنها سعيدة بالمشاركة في مسرحية الوصية التي تجسد شخصية الشهيد محمد المعتز رشاد، منوهة إلى أنها تقوم بشخصية والدة الشهيد خلال المسرحية.





وأشارت إلى أن "العمل يعتبر تكريما لكل شهداء مصر، ولكنه لا يعطيهم ولو 1% مما قدموه لمصر من تضحية".





وأردفت: "العمل عبارة عن خدمة وطنية، ولو طُلت أمسك بندقية وأحارب في سيناء؛ لفعلت، ولن أتردد لحظة واحدة في خدمة بلدي، وتقديم رسالتي على أكمل وجه".





جدير بالذكر أن العمل يقام تحت رعاية الفنانة الدكتورة إيناس عبد الدايم وزير الثقافة ومن إنتاج البيت الفني للمسرح برئاسة الفنان إسماعيل مختار وضمن مبادرة "إعرف جيشك".





وأعرب الفنان إسماعيل مختار رئيس البيت الفني للمسرح عن تقديره الكبير لفريق عمل العرض وعلى رأسهم الفنان إيهاب فهمي مدير فرقة المسرح القومي و المخرج خالد جلال مخرج العمل ، لتقديمهم عمل نبيل يتناول أحد شهدائنا البواسل، مضيفا أن العمل هو بداية لعدد من الأعمال المقبلة التي تعرّف الجمهور ببطولات شهداء الوطن .





العرض عن قصة الشهيد محمد المعتز رشاد أحد مقاتلي القوات المسلحة البواسل، و الذي استشهد بمدينة رفح عام ٢٠١٥، و ذلك بمشاركة كوكبة من ألمع نجوم المسرح المصري . "الوصية " عن الشهيد محمد معتز رشاد ، العرض من بطولة أحمد فؤاد سليم، سميرة عبد العزيز، ميدو عادل ، محمود حافظ ، محمد دسوقي ، ألحان المهدي ، بسنت صيام، البطولة الغنائية مي فاروق ، أشعار محمد بهجت، موسيقى و ألحان أحمد كيكار ، استعراضات دكتور مجدي صابر، ملابس هالة الزهوي، ديكور محمد الغرباوي ، مخرج منفذ علا فهمي، العرض من تأليف أيمن سلامة، وإخراج خالد جلال .