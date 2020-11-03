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فن

مي فاروق وكارمن سليمان نجوم اليوم الثالث من "الموسيقى العربية"

الثلاثاء 03/نوفمبر/2020 - 06:32 م
صدى البلد
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محمد نحلة

تحيي المطربتان مي فاروق وكارمن سليمان حفل مهرجان الموسيقى العربية اليوم على مسرح النافورة بالأوبرا، تحت قيادة المايسترو مصطفى حلمى.


تتواجد فرق في المهرجان من 5 دول عربية هى مصر ، لبنان ، الأردن ، العراق ، تونس، وتضم الفعاليات 28 حفلا غنائيا وموسيقيا تحتضنها 6 من مسارح الأوبرا هى النافورة ( 10 حفلات ) - معهد الموسيقى العربية ( 3 حفلات ) - الجمهورية ( 4 حفلات )، إلى جانب أوبرا الأسكندرية ( 7 حفلات ) وأوبرا دمنهور(  4 حفلات )، كما تقام فعاليات المؤتمر العلمى المصاحب على المسرح الصغير.


ويكرم المهرجان 12 شخصية هم الشاعر بخيت بيومي ، عازف الناي الدكتور محمد عبدالنبي ، عازف الكمان الدكتور محمود عثمان ، المؤلف والموزع الموسيقي وعازف الوتيريات يحيي مهدي، المطرب ماهر العطار ، أعضاء فرقة الأصدقاء اسم الموسيقار الراحل عمار الشريعى ، المطربة مني عبد الغني، المطرب علاء عبدالخالق، المطربة حنان، الباحثة الدكتورة ماجدة عبد السميع ، عازف الكمان الدكتور محمد القطب ، فنان الخط العربى مصطفى عمرى.

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