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فن

10 صور من حفل علي الحجار وكايرو ستيبس بـ"الموسيقى العربية"

الإثنين 02/نوفمبر/2020 - 10:57 م
على الحجار
على الحجار
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محمد نحلة
شهدت فعاليات اليوم الثانى من مهرجان الموسيقى العربية فى دورته الجديدة والتى أحياها الفنان على الحجار وفريق كايروستيبس حالة من الاندماج بين الجمهور والفنانين حيث رددوا عددا من الأغانى وذلك على مسرح النافورة.

قدم الحجار لجمهور الأوبرا ١٨ أغنية منها " علي قد ماحبينا"، "ياطالع الشجرة"، انا كنت عيدك.

وتتواجد فرق في المهرجان من 5 دول عربية هى مصر ، لبنان ، الأردن ، العراق ، تونس، وتضم الفعاليات 28 حفلا غنائيا وموسيقيا تحتضنها 6 من مسارح الأوبرا هى النافورة ( 10 حفلات ) - معهد الموسيقى العربية ( 3 حفلات ) - الجمهورية ( 4 حفلات )، إلى جانب أوبرا الأسكندرية ( 7 حفلات ) وأوبرا دمنهور(  4 حفلات )، كما تقام فعاليات المؤتمر العلمى المصاحب على المسرح الصغير.

ويكرم المهرجان 12 شخصية هم الشاعر بخيت بيومي ، عازف الناي الدكتور محمد عبدالنبي ، عازف الكمان الدكتور محمود عثمان ، المؤلف والموزع الموسيقي وعازف الوتيريات يحيي مهدي، المطرب ماهر العطار ، أعضاء فرقة الأصدقاء اسم الموسيقار الراحل عمار الشريعى ، المطربة مني عبد الغني، المطرب علاء عبدالخالق، المطربة حنان، الباحثة الدكتورة ماجدة عبد السميع ، عازف الكمان الدكتور محمد القطب ، فنان الخط العربى مصطفى عمرى.
10 صور من حفل علي الحجار وكايرو ستيبس بـ"الموسيقى العربية"
10 صور من حفل علي الحجار وكايرو ستيبس بـ"الموسيقى العربية"
10 صور من حفل علي الحجار وكايرو ستيبس بـ"الموسيقى العربية"
10 صور من حفل علي الحجار وكايرو ستيبس بـ"الموسيقى العربية"
10 صور من حفل علي الحجار وكايرو ستيبس بـ"الموسيقى العربية"
10 صور من حفل علي الحجار وكايرو ستيبس بـ"الموسيقى العربية"
10 صور من حفل علي الحجار وكايرو ستيبس بـ"الموسيقى العربية"
10 صور من حفل علي الحجار وكايرو ستيبس بـ"الموسيقى العربية"
10 صور من حفل علي الحجار وكايرو ستيبس بـ"الموسيقى العربية"
10 صور من حفل علي الحجار وكايرو ستيبس بـ"الموسيقى العربية"

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