10 صور من حفل علي الحجار وكايرو ستيبس بـ"الموسيقى العربية"

قدم الحجار لجمهور الأوبرا ١٨ أغنية منها " علي قد ماحبينا"، "ياطالع الشجرة"، انا كنت عيدك.





وتتواجد فرق في المهرجان من 5 دول عربية هى مصر ، لبنان ، الأردن ، العراق ، تونس، وتضم الفعاليات 28 حفلا غنائيا وموسيقيا تحتضنها 6 من مسارح الأوبرا هى النافورة ( 10 حفلات ) - معهد الموسيقى العربية ( 3 حفلات ) - الجمهورية ( 4 حفلات )، إلى جانب أوبرا الأسكندرية ( 7 حفلات ) وأوبرا دمنهور( 4 حفلات )، كما تقام فعاليات المؤتمر العلمى المصاحب على المسرح الصغير.





ويكرم المهرجان 12 شخصية هم الشاعر بخيت بيومي ، عازف الناي الدكتور محمد عبدالنبي ، عازف الكمان الدكتور محمود عثمان ، المؤلف والموزع الموسيقي وعازف الوتيريات يحيي مهدي، المطرب ماهر العطار ، أعضاء فرقة الأصدقاء اسم الموسيقار الراحل عمار الشريعى ، المطربة مني عبد الغني، المطرب علاء عبدالخالق، المطربة حنان، الباحثة الدكتورة ماجدة عبد السميع ، عازف الكمان الدكتور محمد القطب ، فنان الخط العربى مصطفى عمرى.