عبد العزيز نصير مدير المعهد المصرفي لـ صدى البلد: استراتيجية لرفع كفاءة التدريب وتطوير الخدمات المصرفية.. وأولوية قصوى من البنك المركزي لتمكين الشباب | حوار

منح مدفوعة من البنك المركزي لصقل مواهب شباب المصرفيين وطلبة الجامعات

تطوير 20 قاعة تدريب والتوسع في برامج التعليم عن بعد

دورات لجميع العاملين بالقطاع المصرفي للتوعية بقانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الجديد



- ما تفاصيل مبادرة عشان بكرة؟



سبق أن قام المعهد عام 2012 بإطلاق مبادرة "عشان بكرة" لتوعية المواطنين وخصوصا طلبة الجامعات؛ بالمفاهيم المالية والمصرفية.



وفي ضوء التوجه الحالي لدعم الخدمات المصرفية الرقمية بالتزامن مع خطة البنك المركزي لتوعية المواطنين سواء المعنيين بالجهاز المصرفي أو الجمهور، فقد كثف المعهد أنشطته التوعوية في إطار هذه المبادرة من خلال رفع مقاطع الفيديو التفاعلي والدعائي والفيديوجراف، على مواقع التواصل الاجتماعي، والتي تتضمن مقاطع حول كيفية استخدام الانترنت البنكي وماكينات الصراف الآلي لزيادة الوعي بأهمية هذه الوسائل وتقليل نسبة المتعاملين داخل أفرع البنوك.



كما تم تقديم ثلاث دورات تدريبية للتثقيف المالي عبر منصة التعلم عن بعد على مواقع التواصل الاجتماعي؛ كل تلك الخدمات يتم تقديمها مجانا بدون أي مقابل بغرض توسيع نطاق التثقيف المالي لرفع درجة الوعي للمواطنين بالخدمات المالية والمصرفية.



- ما البرامج التي تضمنتها تلك الدورات الثلاث وما عدد المتدربين بتلك البرامج؟



الدورة الأولى تضمنت موضوعات خاصة بالمفاهيم المالية الخاصة بالدخل والانفاق والتخطيط وإعداد الميزانية والادخاروتمكنا من الوصول الى نحو 11.4 ألف مشارك، أما الدورة الثانية فتتعلق بالحسابات المصرفية والخدمات البنكية والبطاقات الائتمانية ATM والقروض وقد تم الوصول الى 1500 مشارك.



إضافة إلى الموضوعات المتعلقة بالاستثمار والخدمات المالية غير المصرفية والخاصة بأسواق المال والتي تضمنتها الدورة الثالثة، وقد تم الوصول الى نحو 1700 مشارك، فكل تلك الدورات كانت عبر شبكة الإنترنت.





- ما تفاصيل برنامج التدريب من أجل التوظيف؟



يهدف هذا البرنامج لدعم الشباب وهو موجه لطلبة الجامعات من كليات "التجارة، الاقتصاد والعلوم السياسية، التجارة الخارجية" وهو مرتبط بصورة كبيرة بعمليات تأهيل الشباب للعمل بالمؤسسات المصرفية، وهو ممول ومدفوع بالكامل في صورة منحة مقدمة من البنك المركزي المصري.

ويسهم ذلك البرنامج في توفير فرص عمل للمتفوقين من خريجي البرنامج وتوصيلهمبإدارات الموارد البشرية بالبنوك لتوظيفهم واختيار العناصر المناسبة منهم للعمل.



- وماذا عن المشروعات الصغيرة والمتوسطة؟



نولي ملف البرامج التدريبية الخاصة بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة أولوية قصوى باعتباره توجه الدولة المصرية، وبتكليف من البنك المركزي المصري بغرض توفير فرص العمل للشباب وتحقيق التنمية المستدامة للاقتصاد القومي.



وبناء عليه، يقوم المعهد بتقديم برامج التثقيف المالي لدعم القائمين على المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، وتنفيذ دورات تدريبية لرواد الأعمال من الشباب خصوصا الفتيات والمرأة باعتباره توجها استراتيجيا لدي المعهد المصرفي.



وعدد المستفيدين من البرامج التدريبية والدورات يتجاوز الآلاف سنويا على مستوي المحافظات المصرية، كما يرعي المعهد المصرفي حاضنة أعمال بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة لتمكين أصحاب الأفكار الجديدة ومساعدتهم في البدء في تنفيذ مشروعاتهم



كما نجحنا أيضا خلال العامين الماضيين، في تصميم برنامج Women Mentoring program بالتعاون مع البنك المركزي المصري، ضمن الجهود والاستراتيجيات الخاصة بدعم المرأة.



وتم تقديم الدعم لعدد من رائدات الأعمال من أصحاب البصمات الخاصة في قطاع المال والأعمال من خلال تنفيذ العديد من الدورات التدريبية وتأهيل القائدات بذلك البرنامج لتقديم برامج توعية وتثقيف لمن دونهن بغرض ثقل المهارات، بخلاف البرامج التدريبية التي تمت بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة.



- ما تفاصيل استراتيجية التطوير وإعادة الهيكلة؟



المعهد المصرفي قام بإعداد استراتيجية ترتكز على 3 محاور خلال الفترات السابقة؛ أولها اعادة هيكلة فروع المعهد ومقره الرئيسي من خلال رفع كفاءة المقرات وتطويرها تقنيًا وبأحدث الوسائل المتطورة والتي تواكب المعاهد التدريبية عالميًا، إذ شملت تحديث وتجهيز نحو 20 قاعة تدريب ومعامل الحاسب الآلي ونظم الاتصالات وغيرها بالمقر الرئيسي بمدينة نصر، وفرعي المهندسين والإسكندرية.



أما المحور الثاني فيتعلق بتطوير البرامج التدريبية المقدمة للعملاء، خصوصًا بعد تعليق أنشطة المعهد مؤقتا في مارس الماضي بسبب تداعيات فيروس كورونا، لتبدأ إجراءات الاهتمام ببرامج التعليم عن بعد، وهو ما اعطي مرونة في التدريب والتيسير على المتدربين.



بينما يتمثل المحور الثالث في التواصل مع العملاء ومتلقي خدمات التدريب سواء للاستفسار عن خدمات المعهد أو تلقي الشكاوى من منطلق التطوير المستمر للخدمات المقدمة، حيث خصص المعهد خطًا ساخنا برقم 15200 لسهولة تواصل المتدربين مع المعهد كما تم إطلاق حملة " ابدأ قصتك" مع المصرفيين أو الأفراد لتحفيزهم على النجاح.



- ما أبرز الشهادات المعتمدة التي يحصل عليها الدارسون؟



نمنح عددا من الشهادات المعتدة المتخصصة في عدد من المجالات، من بينها شهادة اخصائي ائتمان أو تمويل شركات بالتعاون مع معهد نيويورك المالي، والتي تهدف لإعداد محللين ائتمان ذوي خلفية بالمعايير الدولية في دراسة ومنح الائتمان للشركات، بالإضافة لشهادة خبير المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالتعاون مع معهد فرانكفورت المالي وهي على 3 مستويات لتأهيل العاملين بقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وشهادة التمويل والاقراض للمشروعات متناهية الصغر.



- ما البرامج التي يعمل عليها المعهد حاليا؟



نقوم بالإعداد لتنفيذ عدد من البرامج التدريبية أبرزها برنامج تدريبي على قانون البنوك الجديد لتوعية العاملين بالجهاز المصرفي بتفاصيله، واستكمال برنامج أمن المعلومات ضمن مبادرة البنك المركزي المصري بتأمين منظومة القطاع المصرفي وتخريج كوادر متخصصة قادرة على مواجهة كافة الأخطار والهجمات الالكترونية المختلفة، وذلك البرنامج يتم تنفيذه بالتعاون مع مؤسسة سانز لكافة المتعاملين مع الأجهزة التكنولوجية لنشر وعى الاستخدام الآمن لتلك الأجهزة.



وكذلك برنامج التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المالية والعمل على تطوير برنامج التدريب من أجل التوظف ليتم تقديمه بالكامل من خلال منصة التعلم الإلكتروني لإتاحة البرنامج لأكبر عدد ممكن من الطلاب دون التقييد بالأماكن الجغرافية أو حضور محاضرات في أوقات بعينها ولكن يقوم المتدرب باستكمال المواد الخاصة بالبرنامج في الوقت والمكان المناسب له.



هذا إلى جانب تحديث برامج تطوير الأداء بالاستعانة بألعاب تعليمية تعمل على خدمة ودعم موضوعات البرامج بصورة تفاعلية، وتقديمبرامج بنظام المحاكاة سواء للأعمال المصرفية أو في مجال خدمة العملاء وكيفية اتخاذ القرارات بصورة فعالة، وتقديم برامج عن الاستدامة والمؤثرات البيئية على العمل المصرفي.



- ماذا عن برامج عن حوكمة الشركات ؟



نقوم بإعداد برامج عن حوكمة الشركات والاستمرار في تقديم كل ما هو جديد عن الحوكمة، وتعريب بعض البرامج المتاحة على منصة التعليم الإلكتروني بالتعاون مع مؤسسة Intuition الدولية، و الاعتماد بصفة أساسية على إدارة البحوث بالمعهد في اختيار الموضوعات التدريبية الجديدة طبقا لأحدث مستجدات السوق.





كما تم إطلاق مسار تعليمي لريادة الاعمال وابتكار برنامج حاضنة رواد الأعمال لتمكين أصحاب الأفكار الجديدة ومساعدتهم في البدء في تنفيذ مشروعاتهم، وبرامج قيادات المستقبل والقيادات الشابة لمواكبة التطور التكنولوجي في مجال التعليم، حيث سيتم تقديم البرنامج بكافة الوسائل التعليمية المتاحة من تعلم إلكتروني والتعليم عن بعد والبرامج داخل القاعات التدريبية لتحقيق الاستفادة القصوى من وقت البرنامج والمتدربين.



كشف عبد العزيز نصير، المدير التنفيذي لـلمعهد المصرفي المصريEBI؛ عن الاهتمام الكبير الذي يوليه البنك المركزي المصري لصقل الجهاز المصرفي بالكوادر البشرية وتبني العناصر الشبابية الواعدة سواء صغار المصرفيين أوطلبة الجامعات بما يدعم هذا القطاع باعتباره على رأس الأولويات لديه لمواكبة التطورات الراهنة.قال " نصير" "في حواره مع "صدي البلد"، إن المعهد المصرفي باعتباره الذراع التدريبية لـ "البنك المركزي المصري" خصوصا وأنه البوابة التدريبية الأولى في مصر والقارة الإفريقية؛ يقدم نوعين من الدعم أولهما مباشر في صورة تطوير شامل لـ المعهد سواء البنية التحتية التكنولوجية والتدريبية وكذلك المقرات وصولا للبرامج التدريبية والمواد العلمية باعتبارها انعكاسا ونتيجة لصقل مهارات الشباب من طلبة الجامعات وشباب المصرفيين والمستفيدين.اقرأ أيضا: