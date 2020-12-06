العامري فاروق: إدارة الأهلي على قلب رجل واحد.. ونحترم الزمالك

أكد العامري فاروق نائب رئيس النادي الأهلي ، أن فريقه بطبيعته هو البطل ويسعى دائما لحصد البطولات التي يشارك بها.





وقال العامري في تصريحات لبرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر فضائية صدى البلد إن الأهلي دائما ما يعمل على الفوز بالبطولات وهذا شيء طبيعي.





وأضاف أن هدف الجميع داخل النادي الأهلي اسعاد الجماهير، مؤكدا أن مجلس الإدارة بالكامل على قلب رجل واحد.





وتابع أن أي لاعب لديه مستحقات في الأهلي يتم ارسالها له على الفور وهذه قيم ومباديء النادي.





وأتم: الأهلي يحترم نادي الزمالك وجماهيره طوال الوقت.





ونجح الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في حصد لقب بطولة كأس مصر على حساب فريق طلائع الجيش، في المباراة التي جمعت الفريقين أمس على استاد برج العرب.





أرقام الأهلي في مسيرة التتويج باللقب للمرة الـ37 في تاريخه:





لعب الأهلي 5 مباريات حقق الفوز في 4 مباريات، واكتفى بالتعادل في مباراة واحدة، وفاز على بني سويف والترسانة وأبو قير والاتحاد السكندري، قبل أن يتعادل مساء اليوم مع طلائع الجيش ويحسم اللقب بركلات الترجيح من نقطة الجزاء.





شهدت منافسات بطولة كأس مصر مشاركة 36 لاعبا من فريق الأهلي يتقدمهم حسين الشحات، الذي شارك في كل مباريات الفريق بالبطولة هذا الموسم، بواقع 5 مباريات، والمركز الثاني من نصيب ياسر إبراهيم ومحمد مجدي أفشة وحمدي فتحي برصيد 4 مباريات، ثم أليو ديانج وأيمن أشرف وجيرالدو والشناوي ومحمد هاني وكهربا ومحمود وحيد ومروان محسن في ثلاث مباريات.

سجل خط هجوم الأهلي 10 أهداف بواقع هدفين في المباراة الواحدة، مسجلا في كل مبارياته بالبطولة.





هداف الفريق في الكأس وليد سليمان ووليد أزارو وجونيور أجايي برصيد هدفين، فيما نجح في تسجيل هدف واحد كل من محمد مجدي أفشة ومحمود كهربا وحمدي فتحي وأحمد الشيخ.



