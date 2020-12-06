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عيار 18 يسجل 685 جنيها.. أسعار الذهب في مصر اليوم الأحد 6-12-2020

الأحد 06/ديسمبر/2020 - 08:30 ص
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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نورهان رأفت
استعرض برنامج "8 الصبح"، المذاع على فضائية "دي أم سي"، أسعار الذهب في مصر اليوم، الأحد 6-12-2020.


أسعار الذهب في مصر: 
سجل عيار 24 -913 جنيها للجرام
بينما سجل عيار21- 799 جنيها للجرام
وعيار 18 -685 جنيها للجرام
وسعر الجنيه الذهب 6392 جنيها


وتختلف أسعار الذهب في مصر بحسب المصنعية، حيث تتفاوت قيمة المصنعية من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، وكذلك باختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر.


وتمثل المصنعية من السعر الإجمالى للذهب نسبة تتراوح من 7% إلى 10% تقريبا من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قلَّ القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.


على جانب آخر، قال وصفى واصف، رئيس شعبة الذهب باتحاد الغرف التجارية، إن أسعار الذهب مرتبطة جميعها ببعض، فإذا كان هناك تأثير فى أسعار الذهب فى أى دولة يكون له تأثير على باقى الدول.


وأضاف واصف، فى تصريحات له، أن أزمة فيروس كورونا لها تأثير على الأحوال الاقتصادية ككل وهناك بطء، ولذلك أثرت على أسعار الذهب.

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