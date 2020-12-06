بإطلالات مختلفة ومميزة .. شام الذهبى تشعل إنستجرام

نشرت شام الذهبي ابنة الفنانة أصالة، صورًا جديدة لها عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي وتبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".





وظهرت شام في الصورة بإطلالة هادئة وراقية بدون مكياج وعلقت قائلة :" قررت منذ زمن بعيد ألا أسير في ظل أحد. إذا فشلت ، أو إذا نجحت على الأقل فقد فعلت ما أعتقد. لقد فعلت ذلك وسأفعل ذلك دائمًا بطريقتي!".





وكان قد تم فسخ خطوبة شام الذهبي ابنة الفنانة السورية أصالة نصري من الطبيب معتز نصير، بعد أشهر قليلة من إعلانها لهذه الخطوبة في منشور على خاصية الاستوري على انستغرام حين وجهت له رسالة حب وكتبت: “أحبك .. ستكون رفيقي في الفلانتين للأبد”، ليرد هو بمنشور خاص ويعلن عن هذا الحب والارتباط ويقول فيه:” في أكتوبر لقيت نصفي الحلو” وقد ألحق المنشور بصورة تجمعه بشام.





وكأن مصير شام يشبه مصير والدتها مع قصص الحب والارتباط، فهي كانت متزوجة من رجل أعمال ولم يكتب لعلاقتها مع زوجها النجاح، فانفصلت عنه بعد ارتباط دام ٤ سنوات.





ولم تقم شام الذهبي بالإعلان عن هذا الخبر ولم تنشر أي منشور، إنما كان مصفف الشعر اللبناني جو رعد هو من أعلن عن هذا الخبر، ففي مقابلة كان يجريها سُئل في خلالها عن التحضيرات التي يقوم لها استعدادًا لزفاف شام جاء ردّه: “لا أعتقد أنّ الحفل سيتم لأنّ شام انفصلت عن خطيبها حسب ما قالته لي أصالة، إلا أنني لا أملك الكثير من التفاصيل بهذا الخصوص”. من الممكن أن يكون جو قد ورّط نفسه في الإعلان عن هذا الخبر كون شام وللحظة كتابة هذا المقال لم تصرّح بأي معلومة كما أنّها لم تنفي ما قاله رعد.





يذكر أنّ الفنانة أصالة والدة شام، قد انفصلت هي الأخرى عن زوجها المخرج طارق العريان.





وكانت مواقع التواصل الاجتماعي ضجت بتصريحات جديدة للنجمة السورية أصالة أثناء حوارها مع مجلة "زهرة الخليج" الإماراتية، على هامش مشاركتها في الحفل الختامي لمهرجان الجونة السينمائي الرابع، حيث أكدت أن الظروف التي واجهتها خلال العمل على ألبومها الجديد "لا تستسلم" من المستحيل أن تتكرر طيلة حياتها.





وأوضحت أصالة نصرى أنها بدأت العمل على الألبوم منذ بداية أزمة كورونا وخلال فترة الحظر، وذلك بعد انفصالها فورًا عن زوجها المخرج طارق العريان، كاشفةً عن أنها كانت تعيش حالة من الألم والمعاناة والصدمة.





وقالت أصالة: "الألبوم بكل ظروفه مستحيل أن تتكرر في حياتي، الألبوم عملت عليه منذ بداية انتشار فيروس كورونا وبداية الحظر في مصر، وكانت هناك معاناة وكنت في أسوأ مراحل حياتي على الإطلاق".





وأضافت: "عملت عليه بعد انفصالي وفي بداية ألمي وصدمتي وذهولي، وكنت أريد أن أهرب بأي طريقة، وذلك من خلال الفن والعمل".





وأشارت أصالة إلى أن أزمتها الأخيرة مع مطلقها طارق العريان لم تفقدها ثقتها بالرجال، مؤكدةً أن أغلب أصدقائها من الرجال، وقالت: "أكثر إنسان في العالم أكن له الحب والاحترام هو رجل وهو أبي، وبالعكس أنا أحب الرجل الصديق والأخ".



