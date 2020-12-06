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أخبار العالم

ادخلي المطبخ .. فجر السعيد تعلق على هزيمة صفاء الهاشم .. فيديو

الأحد 06/ديسمبر/2020 - 11:45 ص
فجر السعيد وصفاء
فجر السعيد وصفاء الهاشم
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شيماء مصطفى
علقت الإعلامية الكويتية فجر السعيد، اليوم الأحد، على سقوط النائبة صفاء الهاشم في انتخابات مجلس الأمة الكويتي لعام 2020.

وقالت فجر السعيد في تصريحات تليفزيونية: "الوافدون يحتفلون بسقوط صفاء.. بأمانة كانوا يدعون عليها بأمانة قدام عيني كنت بأشوفهم يدعون عليها".



وأضافت السعيد: "بس ما راح نفتقدها لأني قولتلها مرة يا أم عبدالعزيز انتي الوحيدة اللي ما راح تطلعي خسرانة في الانتخابات.. إذا خسرتي في الانتخابات عندك منصة على تويتر وانستجرام عندك حساب قوي وبعدين تحب الطبخ والطبخ سوق رائج وانا لحين لما اشوف هوايات الستات رقم واحد أجدها الطبخ وصفاء أستاذة طبخ ومتعلمة الطبخ الايطالي أنا كنت بقول إذا بطلت سياسة أبلچ أطبخ هي قالتلي إنها طباخة ماهرة".

وكانت فجر السعيد كتبت في تغريدة سابقة اليوم الأحد، عبر حسابها على موقع "تويتر" ساخرة من خسارة صفاء الهاشم: "ما مداني اتشافى من جروح قلبي بعد سقوط ترامب چان تسقط صفاء والحميدي وبو هايف.. الله يصبر قلبي مو شي هالسنه كل اللي أحبهم سقطوا".

وكشفت نتائج انتخابات مجلس الأمة الكويتي، اليوم الأحد، خسارة النائبة صفاء الهاشم المعروفة بعنصريتها وكراهيتها للوافدين بشكل عام والمصريين بشكل خاص.

وأظهرت النتائج النهائية في الدائرة الانتخابية الثالثة، خسارة صفاء الهاشم، والتي حلت في المركز الـ30 بين المرشحين، متلقية هزيمة موجعة وساحقة.
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