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أخبار العالم

مصير العنصرية السقوط .. الاحتفالات وزغاريد على تويتر بهزيمة صفاء الهاشم

الأحد 06/ديسمبر/2020 - 04:22 ص
صفاء الهاشم
صفاء الهاشم
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حسام رضوان
عمت مظاهر الاحتفال والسخرية موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" عقب هزيمة النائبة الكويتية صفاء الهاشم في انتخابات مجلس الأمة.

كانت صفاء الهاشم مشهورة بعنصريتها وكرهها للوافدين في دولة الكويت وخاصة المصريين، ما جعل سقوطها في انتخابات مجلس الامة مدعاة للاحتفال للتخلص من دورها الخبيث الذي لا يرقى لتمثيل الشعب الكويتي.

وهنأ أحد المغردين السعوديين المصريين بشكل خاص بعد هزيمة صفاء الهاشم قائلا: "نبارك إخواننا المصريين سقوط صفاء الهاشم".

بينما غردت أخرى بصورة "إمراة تزغرد" فرحا بهزيمة صفاء الهاشم في انتخابات مجلس الأمة الكويتي.

بينما تداول بعض رواد موقع "تويتر" مقطع فيديو راقص قديم تعبيرا عن الفرحة بسقوط صفاء الهاشم.

وكتب مغرد كويتي تعليقا على سقوط الهاشم ونادر المنصور، الذي كان يحذو حذوها قائلا: "مصير العنصرية الفشل والسقوط صفاء الهاشم ونادر المنصور هذا هو مصيركم التفرقة والفتنة بين الشعوب العربية ودولة الكويت ومصر".

بينما سخر آخر من عدد الأصوات القليل الذي حصلت عليها صفاء الهاشم في انتخابات مجلس الأمة، وقال:"490 صوت صفاء الهاشم" متبعًا ذلك بـ"إيموجي ضاحك".


وقالت صحيفة "القبس" الكويتية إنه وفقا للمؤشرات الأولية لانتخابات مجلس الأمة 2020، فاز 50 عضوًا بعضوية المجلس، أبرزهم مرزوق الغانم رئيس المجلس الحالي، فيما كشفت المؤشرات الأولية خسارة صفاء الهاشم، والتي حلت في المركز الـ30 بين مرشحي الدائرة الانتخابية الثالثة، متلقية هزيمة موجعة وساحقة.

يشار إلى أن نظام انتخابات مجلس الأمة الكويتي ينص على تقسيم البلاد إلى 5 دوائر انتخابية، يمثل كل منها 10 نواب، لتشكيل المجلس المكون من 50 نائبًا.

مصير العنصرية السقوط .. الاحتفالات وزغاريد على تويتر بهزيمة صفاء الهاشم
مصير العنصرية السقوط .. الاحتفالات وزغاريد على تويتر بهزيمة صفاء الهاشم
مصير العنصرية السقوط .. الاحتفالات وزغاريد على تويتر بهزيمة صفاء الهاشم
مصير العنصرية السقوط .. الاحتفالات وزغاريد على تويتر بهزيمة صفاء الهاشم
مصير العنصرية السقوط .. الاحتفالات وزغاريد على تويتر بهزيمة صفاء الهاشم
مصير العنصرية السقوط .. الاحتفالات وزغاريد على تويتر بهزيمة صفاء الهاشم
مصير العنصرية السقوط .. الاحتفالات وزغاريد على تويتر بهزيمة صفاء الهاشم
مصير العنصرية السقوط .. الاحتفالات وزغاريد على تويتر بهزيمة صفاء الهاشم
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