عوض تاج الدين: لدينا خبرة عميقة فى مختلف تخصصات الطب

قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس لجمهورية لشئون الصحة والوقاية الصحة ، إنه يتقدم بالشكر إلى وزيرة الصحة على حضورها تخرج الدفعة الأولى لكلية طب هارفارد، منوها إلى أن لدى الدولة المصرية خبرة عميقة في مختلف تخصصات الطب، إضافة إلى أن مصر استطاعت أن تقوم بسفر طلابها إلى الجامعات الخارجية حيث يستمروا بالتعليم، ومن ثم يعودوا إلى وطنهم لتطبيق الكثير من الخبرات والتقنيات به، متابعا أن يوجد العديد من الأطباء المصريين بتخصصاتهم المختلفة يقوموا بتقديم خدماتهم في جميع أنحاء العالم، ويكونوا من أفضل الأطباء على مستوى العالم.





وأضاف عوض تاج الدين، خلال مؤتمر تخريج الدفعة الأولى لبرامج كلية طب هارفارد، أن بعد خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي، اتجه العديد من الأطباء المصريين إليها للعمل بها، وعند احتفال بالعيد الفضي لكليات طب عين شمس حصلت مصر على 750 طبيب من خريجي طب عين شمس يعلموا بدرجة أستاذ بالولايات المتحدة الأمريكية، ومن ثم قامت الدكتورة هالة زايد بدعم من الرئيس السيسي بالتعاقد مع جامعة هارفرد في تخصصات أخرى في خدمة المنظومة الصحية في مصر، كاشفا عن إذا لم يصاحب الشهادات الطبية وحدات صحية جيدة للقطاع الطبي فحينها لم يجد الأطباء المصريين مكان لتطبيق خبراتهم.



