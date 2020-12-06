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عوض تاج الدين: لدينا خبرة عميقة فى مختلف تخصصات الطب

الأحد 06/ديسمبر/2020 - 04:27 م
عوض تاج الدين
عوض تاج الدين
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ياسمين القصاص
قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس لجمهورية لشئون الصحة والوقاية الصحة ، إنه يتقدم بالشكر إلى وزيرة الصحة على حضورها تخرج الدفعة الأولى لكلية طب هارفارد، منوها إلى أن لدى الدولة المصرية خبرة عميقة في مختلف تخصصات الطب، إضافة إلى أن مصر استطاعت أن تقوم بسفر طلابها إلى الجامعات الخارجية حيث يستمروا بالتعليم، ومن ثم يعودوا إلى وطنهم لتطبيق الكثير من الخبرات والتقنيات به، متابعا أن يوجد العديد من الأطباء المصريين بتخصصاتهم المختلفة  يقوموا بتقديم خدماتهم في جميع أنحاء العالم، ويكونوا من أفضل الأطباء على مستوى العالم.

وأضاف عوض تاج الدين، خلال مؤتمر تخريج الدفعة الأولى لبرامج كلية طب هارفارد، أن بعد خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي، اتجه العديد من الأطباء المصريين إليها للعمل بها، وعند احتفال بالعيد الفضي لكليات طب عين شمس حصلت مصر على 750 طبيب من خريجي طب عين شمس يعلموا  بدرجة أستاذ بالولايات المتحدة الأمريكية، ومن ثم قامت الدكتورة هالة زايد بدعم من الرئيس السيسي بالتعاقد مع جامعة هارفرد في تخصصات أخرى في خدمة المنظومة الصحية في مصر، كاشفا عن إذا لم يصاحب الشهادات الطبية وحدات صحية جيدة للقطاع الطبي فحينها لم يجد الأطباء المصريين مكان لتطبيق خبراتهم.

تشهد الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، اليوم، تخريج الدفعة الأولى للبرامج التدريبية لكلية طب هارفارد الأمريكية على الأبحاث الإكلينيكية وإعداد المُدربين.

 
يأتي ذلك في إطار اهتمام القيادة السياسية بالتعليم الطبي المهني المستمر وفي إطار البروتوكول الموقع بين مصر ممثلة في وزارة الصحة والسكان وكلية طب جامعة هارفارد الأمريكية لأول مرة في تاريخ مصر.
 
 
تهدف الوزارة لتدريب الكوادر البشرية للنهوض بمنظومة التعليم المهنية، ويشارك في الحفل ، "أجاي سينج" مساعد عميد كلية طب هارفارد للدراسات العليا، "د. جورج دالى" – عميد كلية الطب جامعة هارفارد، "د. ديفيد روبرتس" – عميد التعليم الخارجى بكلية الطب جامعة هارفارد، "د. جيرمى ريتشاردز" – مدير برنامج تدريب المدربين (T2T)، "د. كينيث كريستوفر" – مدير برنامج التدريب على الأبحاث الإكلينيكية (CSRT)، "د. يوسف فرج" – مساعد مدير برنامج التدريب على الأبحاث الإكلينيكية (CSRT) .
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