استعدادا لجولة الإعادة.. محافظ الشرقية يترأس اجتماع غرفة العمليات

عقد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية اجتماعًا مع أعضاء غرفة العمليات الرئيسية بالديوان العام والمُشكلة من كافة الجهات المعنية.





وكان ذلك بحضور سعد الفرماوي السكرتير العام والمهندس محمد الصافي السكرتير العام المساعد واللواء السعيد عبد المعطى الخبير الوطني للتنمية المحلية ومستشار المحافظ للمشروعات؛ وذلك للاطمئنان إلى الاستعدادات النهائية لجولة الإعادة لانتخابات مجلس النواب 2020م والمقرر انطلاقها غدًا الإثنين الموافق 7 ديسمبر 2020 وتستمر على مدار اليومين.

بدأ المحافظ الاجتماع، بتوجيه الشكر إلى أعضاء غرفة العمليات الرئيسية بالديوان العام وغرف العمليات الفرعية بمختلف المراكز والمدن والأحياء والتي استطاعت متابعة سير العملية الانتخابية في جولتها الأولى لحظة بلحظة وتهيئه الأجواء المناسبة للمواطنين للإدلاء بأصواتهم بسهولة ويسر.





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شدد المحافظ على أعضاء الغرفة بالتواصل مع رؤساء المراكز والمدن والأحياء لمتابعة الانتهاء من تجهيز المقار الانتخابية وتأمينها وتذليل كافة المشاكل والمعوقات أمام الجهات المنوط بها الإشراف على العملية الانتخابية وكذلك الاطمئنان على الانتهاء من تجهيز أماكن مبيت قوات التأمين التابعة للقوات المسلحة والشرطة ليخرج المشهد الانتخابي في جولة الإعادة بصورة مشرفة تليق بمحافظة الشرقية.

وأكد المحافظ ضرورة المتابعة المستمرة لتطبيق الإجراءات الإحترازية والوقائية داخل اللجان الانتخابية والتأكد من توافر كافة الاحتياجات الإدارية داخل المقار الانتخابية وتجهيز أماكن انتظار الناخبين أمام اللجان الانتخابية وتحديد علامات للناخبين للوقوف عليها والإدلاء بأصواتهم مع مراعاة المسافات البينية للحد من التجمعات.

وقال المحافظ إن المشاركة في الانتخابات تعد واجبًا وطنيًا واستحقاقًا دستوريًا وحقًا من حقوق الإنسان يتطلب تضافر الجميع لاستكمال النهج الديمقراطي الذي تنتهجه البلاد، والحرص على إتاحة المجال للمشاركة الشعبية في صنع القرار.

ولفت محافظ الشرقية إلى أن غرفة العمليات الرئيسية بالديوان العام في حالة انعقاد دائم وتواصل بشكل مستمر مع غرف العمليات الفرعية لتذليل أي عقبات أو مشكلات خلال يومي الانتخابات.

وفي نهاية الاجتماع، طالب محافظ الشرقية، المواطنين، بالنزول والمشاركة في العملية الانتخابية، والإدلاء بأصواتهم، مشيرًا إلى أن إجمالي عدد المواطنين الذين لهم حق التصويت في محافظة الشرقية 4 ملايين و427 ألفا و375 ناخبا وناخبة يدلون بأصواتهم أمام 1597 لجنة فرعية بمختلف قرى ومدن ومراكز المحافظة.



