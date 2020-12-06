تدهور صحة المرشد الإيراني علي خامنئي وأنباء عن وفاته

تداولت تقارير إعلامية أنباء غير مؤكدة، عن وفاة المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي؛ عقب تدهور حالته الصحية، وتسليم السلطة إلى نجله مجتبي.





وذكرت صحيفة "جيويش برس" الأمريكية الموجهة، أن المرشد الإيراني علي خامنئي صاحب الـ 81 عامًا، تُوفي، لكنها قالت إنها أنباء غير مؤكدة ولن يتم الإعلان رسميا من قبل إيران إلا بعد اكتمال عملية نقل صلاحياته إلى ابنه مجتبي خامنئي.





وفي وقت سابق، أكد الصحفي الإيراني محمد أحوازي تدهور صحة خامنئي منذ يوم الجمعة وأن مقربين منه "خائفون جدا" على وضعه الصحي هذه المرة.





وقالت مصادر إيرانية إنه تم نقل مهام وصلاحيات المرشد الإيراني إلى نجله مجتبي خامنئي، وهو مسؤول عن بعض الدوائر الأمنية والاستخباراتية في إيران.





وأوضح الصحفي الإيراني أنه لم يتضح بعد سبب تدهور صحة خامنئي، لكنها قد ترجع إلى معاناته من مرض السرطان أو مرض آخر.





وأكد أحوازي أن صحة خامنئي تزداد تدهورا، ما أدى لاستدعاء كبار الأطباء من مستشفى مسيح دانشوري في طهران"، مشيرا إلى إلغاء اجتماع بين المرشد الإيراني والرئيس حسن روحاني مؤخرا، نتيجة تدهور الحالة الصيحة لخامنئي.





في السياق ذاته، زعم الصحفي الإسرائيلي إيدي كوهين أن هناك أنباء غير مؤكدة عن وفاة المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي.



