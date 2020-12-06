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أحمد موسى يكشف أهم الملفات المطروحة في زيارة الرئيس السيسي لفرنسا

الأحد 06/ديسمبر/2020 - 07:21 م
احمد موسى
احمد موسى
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حمزة شعيب
قال الإعلامي أحمد موسى، إن العلاقات المصرية الفرنسية تشهد تطورا كبيرا على كل المستويات، لافتا إلى أنت الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون موقفه متشابه مع مصر ضد التدخل التركي في منطقة الشرق الأوسط.

وتابع موسى خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي" والمذاع عبر قناة "صدى البلد"، إن الرئيس السيسي سيتطرق لبحث ملف القضية الليبية وقضايا الإرهاب وملف شرق المتوسط مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون".

وأردف:" مصر لديها ملفات كبيرة لبحثها مع الجانب الفرنسي من ضمنها كيفية التعامل مع عناصر الجماعة الإرهابية المتواجدين في دول اوروبا".

وبدأ الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم، الأحد، زيارة رسمية إلى الجمهورية الفرنسية تلبيةً لدعوة من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون. 

وقال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن الزيارة تأتي في إطار حرص الجانبين على تنمية العلاقات الاستراتيجية التي تجمع بين البلدين، وبحث سبل تعزيزها خلال الفترة القادمة، حيث ستشمل عقد مباحثات قمة بين الرئيس عبد الفتاح السيسي والرئيس ماكرون ستتناول جميع جوانب وموضوعات العلاقات الثنائية بين البلدين، وكذلك التنسيق السياسي المشترك تجاه القضايا الإقليمية والدولية.

وأوضح المتحدث الرسمي أنه من المقرر أن تتضمن الزيارة كذلك لقاءات الرئيس مع رئيس الوزراء الفرنسي، وعدد من الوزراء وكبار المسئولين الفرنسيين، ورئيسي الجمعية الوطنية ومجلس الشيوخ الفرنسي، وذلك لعرض الرؤية المصرية للأزمات الإقليمية وكيفية التعامل معها، خاصة تلك المتعلقة بشرق المتوسط ومنطقة الشرق الاوسط، فضلًا عن زيادة التعاون المشترك بين البلدين وتعزيز العلاقات الثنائية، خاصة في المجالات الاستثمارية والتجارية في ضوء جهود مصر لتشجيع وجذب الاستثمارات الأجنبية للمشاركة في المشروعات القومية الكبرى في إطار عملية التنمية الشاملة التي تشهدها مصر.
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